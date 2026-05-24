Videoclipul a fost publicat în această săptămână, pe măsură ce entuziasmul pentru turneul final continuă să crească în întreaga lume, potrivit Albawaba.

Clipul, cu o durată de patru minute, celebrează fotbalul, muzica și unitatea globală. Debutează cu apariții ale unor dintre cei mai mari jucători ai lumii, printre care Lionel Messi, Kylian Mbappé și Erling Haaland, surprinși în timp ce se îndreaptă spre teren înainte de începerea muzicii.

Apoi, Shakira preia prim-planul într-o serie de cadre spectaculoase filmate în Miami. Videoclipul traversează diferite peisaje inspirate de țări și culturi din întreaga lume, reflectând spiritul internațional al competiției.

Imagini inspirate de culturi din întreaga lume

Unul dintre cele mai impresionante momente o arată pe Shakira deasupra Monumentului Angel of Independence din Ciudad de México, înainte ca scena să se transforme într-o coregrafie plină de energie, desfășurată în deșert alături de un grup de copii. Mai târziu, Burna Boy își face apariția în videoclip, participând la atmosfera de sărbătoare.

Videoclipul culminează cu un final inspirat de fotbal, în care Shakira intră pe un stadion înconjurată de dansatori îmbrăcați în costume inspirate de steagurile țărilor participante. Cupa Mondială FIFA 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, fiind prima ediție organizată de trei țări.

Omagiu legendelor fotbalului și legătura Shakirei cu Mondialul

Spre finalul videoclipului, Shakira aduce un omagiu istoriei fotbalului prin referințe de arhivă dedicate unor nume legendare precum Diego Maradona, Romário, Paolo Maldini, David Beckham, Kaká, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

„Dai Dai” a fost lansată oficial pe 15 mai prin Sony Music Latin. FIFA a confirmat piesa drept cântecul oficial al Cupei Mondiale din 2026 și a anunțat că veniturile generate de single vor susține FIFA Global Citizen Education Fund, program care urmărește să strângă fonduri pentru educația copiilor și pentru accesul acestora la fotbal în întreaga lume.

Lansarea consolidează relația de lungă durată dintre Shakira și Cupa Mondială. Imnul său din 2010, „Waka Waka (This Time for Africa)”, a devenit una dintre cele mai cunoscute piese dedicate fotbalului și este asociat și astăzi cu identitatea globală a competiției. Artista a interpretat și „La La La (Brazil 2014)” și a participat anterior la evenimente legate de Cupa Mondială din 2006.

Cupa Mondială FIFA 2026 va debuta pe 11 iunie la Ciudad de México și se va încheia cu finala programată pe 19 iulie, la New Jersey. FIFA a confirmat, de asemenea, că Shakira va fi una dintre vedetele primului spectacol de la pauza finalei din istoria competiției, alături de Madonna și BTS.

Fanii din mediul online au reacționat deja la videoclip, mulți lăudând energia, imaginile spectaculoase și revenirea Shakirei în universul muzicii dedicate fotbalului.