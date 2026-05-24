În acest caz pot fi infecții produse de bacterii, care au nevoie urgentă de antibiotice, sau e vorba de boli autoimune ori hematologice.

Febra care nu trece, chiar dacă nu e mare, înseamnă să veniți la medic.

prof. univ. dr. Alina Tănase, Transplant medular, Institutul Clinic Fundeni: „Și o febră singură poate să ascundă o boală hematologică, pentru că majoritatea bolilor hematologice maligne debutează cu febră sau apare febra la un moment dat până în diagnostic - fie că vorbim de o leucemie acută, fie de un limfom, marea majoritate au febra ca simptom. Există, de exemplu, boli la care faci febră în fiecare seară și doar febră și sunt pacienți care spun - da, dar de săptămâni fac treaba asta, la început nu am verificat, este un semn important. Trebuie să diagnosticăm repede, pentru că trebuie să începem un tratament repede. Cu cât începem tratamentul mai repede, cu atât reușim să băgăm boala în remisiune, reușim să controlăm boala și să o băgăm în remisiune completă.”

Leucemiile acute au rată mare de vindecare completă, tratate în timp.

prof. univ. dr. Alina Tănase, Transplant medular, Institutul Clinic Fundeni: „Leucemiile acute se tratează standard, avem și molecule țintite, care acționează pe modificările moleculare ale celulei maligne, avem și terapii cu limfocite modificate CAR-T, tratăm cu rată mare de succes aceste boli.”

Moleculele țintite acționează țintit pe modificările celulelor canceroase. Terapia - numită CAR-T - înseamnă că pacientului i se recoltează propriile celule imune. Acestea sunt modificate în laborator și învățate să distrugă celulele bolnave. Apoi sunt reintroduse în organism. În curând, Institutul Clinic Fundeni va prepara aceste medicamente în țară.

De ce apare febra în cancere? Celulele tumorale, odată apărute, trebuie distruse. Au misiunea să le distrugă celule imune, numite macrofage.

prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Într-o tumoră, macrofagul, alături de alte celule, încearcă să distrugă celulele tumorale. Celulele distruse generează un răspuns inflamator intens. Toate acele celule trebuie eliminate de macrofage, care produc substanțe cu efect pro-inflamator și inflamația se cronicizează și crește în intensitate. De asta sunt testele de inflamație. Da, în tumori sunt teste de inflamație. Și apare febra - e o măsură a activării acestor macrofage.”

Inflamația crește în lupta dintr-o formațiune suspectă. Macrofagele își schimbă echipamentul și, în loc să exercite efect anti-tumoral, trec, din păcate, la efect pro-tumoral.

Corespondent PRO TV: „La rândul lor, tumorile fac strategii să păcălească celulele imune. Aceasta este lupta care apare când înfruntăm cel mai puternic agresor intern – celulele tumorale. Testele de inflamație pot sugera această luptă. De aceea sunt utile, alături de alte analize de sânge.