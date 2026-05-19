Această atribuire include şi Cupele Mondiale feminine din 2027 şi 2031. „FIFA confirmă că a încheiat un acord record cu China Media Group care acoperă mai multe turnee, (acesta este) cel mai mare contract din istoria FIFA cu acest teritoriu”, a declarat China, un purtător de cuvânt al organizaţiei într-un mesaj transmis AFP.

Ar fi vorba de o tranzacție de 60 de milioane de dolari

Valoarea sa este „semnificativ mai mare decât cifrele vehiculate”, a adăugat el. Întrebată pe acest subiect, FIFA nu a precizat suma exactă. Publicaţia chineză The Paper a relatat despre o tranzacţie în valoare de 60 de milioane de dolari, cifră care a fost apoi preluată pe scară largă.

FIFA şi televiziunea de stat au anunţat vineri atribuirea drepturilor exclusive de difuzare a Cupei Mondiale pentru China continentală (excluzând Hong Kong şi Macao) către grupul public de radio şi televiziune CMG.

Acest anunţ pune capăt unei situaţii neobişnuite în care o ţară cu 1,4 miliarde de locuitori risca să nu poată urmări difuzarea unuia dintre cele mai importante evenimente sportive din lume, cu doar câteva săptămâni înainte de startul competiţiei, programat pe 11 iunie.