Turneul începe pe 11 iunie, când Mexicul va întâlni Africa de Sud pe istoricul stadion Estadio Azteca.

A doua zi, Statele Unite vor juca împotriva Paraguayului pe stadionul SoFi din Inglewood, iar Canada va intra pe teren împotriva Bosniei şi Herţegovinei pe stadionul BMO Field din Toronto.

Fiecare spectacol, care va dura între 13 şi 17 minute, este programat să înceapă cu 90 de minute înainte de fluierul de start, potrivit publicaţiei The Athletic.

Maná şi Tyla vor cânta la meciul de deschidere al Mexicului

Turneul începe la Ciudad de México pe 11 iunie, când El Tri va înfrunta Africa de Sud în Grupa A, pe Estadio Azteca. Trupa de rock Maná este programată să fie cap de afiş. Aceştia au pătruns în lumea sportului cu nenumăratele lor hituri şi prietenia cu fostul campion incontestabil la categoria super-mijlocie, Canelo Álvarez. Alejandro Fernández, Belinda şi trupa de cumbia Los Ángeles Azules vor urca, de asemenea, pe scenă. Tyla, cunoscută pentru hitul său de debut „Water”, va cânta reprezentând moştenirea sa sud-africană.

Katy Perry va urca pe scena de la debutul Statelor Unite

Statele Unite vor debuta în Grupa D împotriva Paraguayului pe 12 iunie, pe stadionul SoFi din Inglewood, unde joacă echipa Los Angeles Chargers.

Echipa americană va fi întâmpinată de un spectacol susţinut de celebra cântăreaţă Katy Perry. Artista, care deţine un disc de diamant, a făcut senzaţie în lumea sportului când a fost cap de afiş la spectacolul din pauza Super Bowl 49. Alături de ea vor urca pe scenă Future, Sanjoy şi Lisa. De asemenea, Marilina Bogado va susţine un spectacol în calitate de reprezentantă a Paraguayului.

Michael Bublé va cânta la primul meci al Canadei

Canada îşi va începe turneul în Grupa B împotriva Bosniei şi Herţegovinei la BMO Field din Toronto, casa echipei Toronto FC. Vedeta Michael Bublé va încânta publicul şi, alături de el, vor urca pe scenă Alanis Morissette şi Alessia Cara.

J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna, Vegedream, Jessie Reyez, Nora Fatehi şi William Prince se află, de asemenea, pe lista artiştilor care vor participa la diverse festivităţi. Locul în care vor avea loc spectacolele lor nu a fost dezvăluit încă.

FIFA pregăteşte şi evenimente dedicate aniversării Statelor Unite

Statele Unite împlinesc 250 de ani în 2026. Declaraţia de Independenţă a fost semnată pe 4 iulie 1776, iar FIFA intenţionează să marcheze această aniversare.

În cadrul Cupei Mondiale din 2026 vor avea loc două evenimente dedicate bicentenarului, câte unul la fiecare dintre meciurile din optimile de finală programate pentru 4 iulie la Philadelphia şi Houston. În acest moment, publicul are la dispoziţie puţine detalii despre aceste evenimente.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a acordat preşedintelui Donald Trump primul Premiu pentru Pace al federaţiei în decembrie. Preşedintele Trump a promovat intens împlinirea de 250 de ani a Statelor Unite şi a creat Grupul de lucru 250 pentru a implementa programe pe tot parcursul anului, inclusiv o zi naţională de rugăciune la Washington, DC, pe 17 mai.

Alte evenimente muzicale din cadrul Cupei Mondiale din 2026 includ lansarea de către Shakira a melodiei oficiale, „Dai Dai”, împreună cu Burna Boy. FIFA lansează un album oficial, care include single-ul „Lighter” al lui Jelly Roll, Carín León şi Cirkut, pentru a crea entuziasm în jurul turneului.