Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nuntă. Câte rochii a avut artista. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
01-10-2025 | 13:46
nunta selena gomez
Instagram

Selena Gomez a împărtășit noi fotografii de la nunta ei cu Benny Blanco, plină de vedete, la doar trei zile după ce au spus „DA”.

 

autor
Ioana Andreescu

Selena a împărtășit cu fanii imagini emoționante de la nuntă, publicate marți pe Instagram, surprinzând totul, de la buchet la tortul festiv, potrivit Daily Mail.

Nu au lipsit nici fotografiile pline de tandrețe alături de Benny Blanco, printre care și una surprinzându-i la unul dintre primele lor dansuri.

Sâmbăta trecută, Selena a purtat trei rochii Ralph Lauren diferite, însă una dintre ele a avut un detaliu special dedicat relației cu Benny: rochia de dantelă brodată cu inițialele „S+B”, cusute într-o inimă albă. Vedeta a oferit un cadru de aproape al detaliului. O fotografie adorabilă a surprins-o pe mireasă dansând desculță cu Benny, în timp ce cei doi împărtășeau un sărut pasional.

Revista Vogue a raportat că la ceremonia de sâmbătă au participat 170 de invitaţi, printre care Taylor Swift şi colegii Selenei Gomez de pe platourile de filmare ale producţiei "Only Murders In The Building", Steve Martin şi Martin Short.

Selena Gomez şi Benny Blanco au colaborat pe albumul "I Said I Love You First", care a fost lansat în luna martie şi spune chiar povestea de dragoste a celor doi. În 2015 ei au lansat împreună hitul "Same Old Love" şi în 2019 piesa "I Can't Get Enough", alături de Tainy şi de J. Balvin.

Selena Gomez şi-a început cariera în muzică în anii 2.000 dar s-a implicat şi în lumea filmului, jucând recent în producţia "Emilia Perez" în rolul Jessica Del Monte. Benny Blanco are şi el un album solo de studiou, "Friends Keep Secrets", lansat în 2018 şi în calitate de producător muzical are colaborări cu Katy Perry, Britney
Spears şi Kesha.

Sursa: Daily Mail

Etichete: nunta, selena gomez, Benny Blanco,

Dată publicare: 01-10-2025 13:46

