Selena Gomez, în febra pregătirilor de nuntă. Cum arată locul unde actrița și Benny Blanco se vor căsători. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
27-09-2025 | 20:44
Selena Gomez
Instagram

Pregătirile pentru nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco sunt în plină desfășurare. Cei doi își vor spune „Da” sâmbătă, la hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, în prezența a trei sute de invitați.

autor
Ioana Andreescu

Pe proprietatea privată au fost instalate corturi albe uriașe, într-un cadru romantic.

Vineri, cei doi au organizat o cină privată înainte de marele eveniment. Cântăreața și actrița, în vârstă de 33 de ani, și producătorul muzical, de 37 de ani, au fost însoțiți de cei dragi pentru a da startul sărbătorilor de nuntă.

„Festivitățile de nuntă au început ieri cu o cină privată, la o proprietate luxoasă și exclusivistă. A fost cea mai bună atmosferă”, a spus o sursă apropiată celor doi, pentru People.

Printre prietenii celebri așteptați la nuntă se numără buna prietenă a Selenei, Taylor Swift, colegii ei din Only Murders in the Building – Steve Martin, Martin Short și Paul Rudd – precum și Paris Hilton.

Citește și
Selena Gomez
Selena Gomez, strălucitoare într-o rochie de 11.000 de dolari la aniversarea logodnicului ei, Benny Blanco. FOTO

Cei doi, care au colaborat la piesa I Said I Love You First... And You Said It Back, și-au confirmat public relația în decembrie 2023, la șase luni după ce au început să se întâlnească.

Un an mai târziu, pe 11 decembrie 2024, Gomez și-a anunțat logodna cu Blanco pe Instagram.

Ea a împărtășit mai multe fotografii de la cererea în căsătorie, care a inclus mâncarea ei preferată de tip fast-food, Taco Bell, precum și imagini cu inelul ei de logodnă cu diamante marquise.

Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Sursa: People

Etichete: nunta, festivitati, cina, selena gomez, Benny Blanco,

Dată publicare: 27-09-2025 20:44

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Selena Gomez, apariție spectaculoasă la lansarea noului său parfum. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Selena Gomez, apariție spectaculoasă la lansarea noului său parfum. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Selena Gomez, cunoscută pentru stilul ei rafinat, a atras toate privirile joi seară, la lansarea oficială a noului parfum Rare Beauty, desfășurată într-un cadru exclusivist, la Oficiul Poștal din Santa Monica, scrie Daily Mail.

Selena Gomez, strălucitoare într-o rochie de 11.000 de dolari la aniversarea logodnicului ei, Benny Blanco. FOTO
Stiri Mondene
Selena Gomez, strălucitoare într-o rochie de 11.000 de dolari la aniversarea logodnicului ei, Benny Blanco. FOTO

Selena Gomez, în vârstă de 32 de ani, a arătat ca o prințesă în timp ce și-a sărbătorit logodnicul, care a împlinit 37 de ani sâmbătă, 8 martie.

Benny Blanco este speriat că Selena Gomez l-ar putea părăsi. „Să o ţin în braţe nu este suficient”
Stiri Mondene
Benny Blanco este speriat că Selena Gomez l-ar putea părăsi. „Să o ţin în braţe nu este suficient”

Producătorul muzical Benny Blanco a sugerat că se teme că logodnica sa, Selena Gomez, va pune capăt poveştii lor de dragoste, informează mirror.co.uk.

Recomandări
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28