Selena Gomez, în febra pregătirilor de nuntă. Cum arată locul unde actrița și Benny Blanco se vor căsători. GALERIE FOTO

Pregătirile pentru nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco sunt în plină desfășurare. Cei doi își vor spune „Da” sâmbătă, la hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, în prezența a trei sute de invitați.

Pe proprietatea privată au fost instalate corturi albe uriașe, într-un cadru romantic.

Vineri, cei doi au organizat o cină privată înainte de marele eveniment. Cântăreața și actrița, în vârstă de 33 de ani, și producătorul muzical, de 37 de ani, au fost însoțiți de cei dragi pentru a da startul sărbătorilor de nuntă.

„Festivitățile de nuntă au început ieri cu o cină privată, la o proprietate luxoasă și exclusivistă. A fost cea mai bună atmosferă”, a spus o sursă apropiată celor doi, pentru People.

Printre prietenii celebri așteptați la nuntă se numără buna prietenă a Selenei, Taylor Swift, colegii ei din Only Murders in the Building – Steve Martin, Martin Short și Paul Rudd – precum și Paris Hilton.

Cei doi, care au colaborat la piesa I Said I Love You First... And You Said It Back, și-au confirmat public relația în decembrie 2023, la șase luni după ce au început să se întâlnească.

Un an mai târziu, pe 11 decembrie 2024, Gomez și-a anunțat logodna cu Blanco pe Instagram.

Ea a împărtășit mai multe fotografii de la cererea în căsătorie, care a inclus mâncarea ei preferată de tip fast-food, Taco Bell, precum și imagini cu inelul ei de logodnă cu diamante marquise.

