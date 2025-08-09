Selena Gomez, apariție spectaculoasă la lansarea noului său parfum. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Selena Gomez
Selena Gomez, cunoscută pentru stilul ei rafinat, a atras toate privirile joi seară, la lansarea oficială a noului parfum Rare Beauty, desfășurată într-un cadru exclusivist, la Oficiul Poștal din Santa Monica, scrie Daily Mail.

Vedeta în vârstă de 33 de ani a celebrat lansarea noii sale arome cu o serie de petreceri în ultima săptămână, dar evenimentul de joi a fost punctul culminant, reunind influenceri și celebrități de top.

Pentru această ocazie, Selena a optat pentru o rochie midi albă, cu un finisaj lucios și croială tip halter, care i-a pus în valoare silueta. Ținuta a fost completată de sandale albe cu barete fine, cercei din perle și o coafură elegantă, ce i-a evidențiat trăsăturile.

Printre invitații speciali s-au aflat cântăreața Becky G și vedete din reality show-ul Love Island USA, care au celebrat alături de artistă lansarea mult așteptată.

Pe Instagram, Selena și-a exprimat entuziasmul: „Toată lumea mirosea incredibil aseară! Haha. Vă mulțumesc pentru toată dragostea voastră pentru acest produs. Aproape 5 ani de muncă și, totuși, simt că abia am început. Sunt nerăbdătoare să vă arăt ce urmează!”

Perioada este una extrem de activă pentru Gomez, care îmbină promovarea noii sale linii de parfumuri cu pregătirile de nuntă alături de logodnicul ei, Benny Blanco, dar și cu filmările pentru următorul sezon al serialului Only Murders in the Building.

Sursa: Daily Mail

