Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, iar vedeta a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la ceremonie, relatează DPA.

Postate alături de data "9.27.25", fotografiile prezintă momente de la nunta organizată după o perioadă de logodnă de 9 luni. "Soţia mea în viaţa reală", a comentat Blanco, 37 de ani, la postarea soţiei sale.

Revista Vogue a raportat că la ceremonia de sâmbătă au participat 170 de invitaţi, printre care Taylor Swift şi colegii Selenei Gomez de pe platourile de filmare ale producţiei "Only Murders In The Building", Steve Martin şi Martin Short.

Ce au purtat mirii

Conform Vogue, Selena Gomez, 33 de ani, a purtat o rochie de mireasă din mătase creată special pentru ea, iar Blanco a purtat un smoching şi papion. Ambele ţinute au fost create de Ralph Lauren.

Selena Gomez şi Benny Blanco au colaborat pe albumul "I Said I Love You First", care a fost lansat în luna martie şi spune chiar povestea de dragoste a celor doi.

În 2015 ei au lansat împreună hitul "Same Old Love" şi în 2019 piesa "I Can't Get Enough", alături de Tainy şi de J. Balvin.

Selena Gomez şi-a început cariera în muzică în anii 2.000 dar s-a implicat şi în lumea filmului, jucând recent în producţia "Emilia Perez" în rolul Jessica Del Monte.

Benny Blanco are şi el un album solo de studiou, "Friends Keep Secrets", lansat în 2018 şi în calitate de producător muzical are colaborări cu Katy Perry, Britney

Spears şi Kesha.

