Selena Gomez, strălucitoare într-o rochie de 11.000 de dolari la aniversarea logodnicului ei, Benny Blanco. FOTO

Luni, 10 martie, prietena și fosta asistentă a Selenei Gomez, Theresa Mingus, a postat pe Instagram fotografii de la petrecerea dedicată zilei speciale a lui Blanco, potrivit People.

În fotografii, Selena Gomez apare alături de Mingus și Anna Collins, purtând o rochie de bal fără bretele, roz, și o haină neagră din blană, în fața unui decor plin de baloane argintii și albastre.

Rochia, cu un corset care se mulează pe corp și o fustă voluminoasă, este un design Oscar De La Renta, în valoare de 11.000 de dolari, pe care a accesorizat-o cu un lănțișor simplu și un ruj roz.

Fanii au fost impresionați de alegerea stilistică a Selenei Gomez, comentând cu entuziasm la postarea sa.

Selena Gomez i-a dedicat un mesaj emoționant logodnicului său, Alejandro Blanco, cu ocazia zilei sale de naștere, spunând că nu știe ce a făcut să merite iubirea lui, dar este extrem de fericită că s-a născut.

În curând, cuplul va lansa primul lor album comun.

Relația celor doi artiști

Cuplul şi-a anunţat logodna în decembrie 2024, după ce au început o relaţie în urmă cu doi ani.

Selena, 32 de ani, şi Benny, 37 de ani, au oferit informaţii despre relaţia lor într-un interviu comun, înainte ca albumul de colaborare I Said I Love You First să fie lansat luna viitoare.

Benny a descris-o pe Selena drept „cea mai bună prietenă a sa” şi a sugerat că este „atât de speriat” de perspectiva ca ea să decidă vreodată să se despartă de el.

