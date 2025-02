Benny Blanco este speriat că Selena Gomez l-ar putea părăsi. „Să o ţin în braţe nu este suficient”

Cuplul şi-a anunţat logodna în decembrie 2024, după ce au început o relaţie în urmă cu doi ani.

Selena, 32 de ani, şi Benny, 36 de ani, au oferit informaţii despre relaţia lor într-un interviu comun, înainte ca albumul de colaborare I Said I Love You First să fie lansat luna viitoare. Benny a descris-o pe Selena drept „cea mai bună prietenă a sa” şi a sugerat că este „atât de speriat” de perspectiva ca ea să decidă vreodată să se despartă de el.

Vorbind pentru revista Interview, Benny a spus că, înainte de relaţia lor, a decis să „oprească tot” ceea ce făcea şi să îşi „concentreze” „energia” pentru a fi un „adult” şi pentru „a fi cu persoana potrivită”. El a adăugat că acum „venerează pământul pe care păşeşte ea” şi şi-a exprimat convingerea că şi ea simte la fel pentru el.

Benny a spus că nu există „niciun ego” între cei doi, care au lucrat împreună la melodii precum I Can't Get Enough de-a lungul anilor. El a spus că amândoi se „roagă” ca celălalt să „câştige”. El a continuat spunând că se trezeşte şi se întreabă „cum pot să-i fac viaţa mai bună?”: „Să o ţin în braţe nu este suficient de aproape. Vreau să fiu în interiorul întregului ei corp. Simt ceva pentru ea pe care nici măcar nu pot explica”.

În urma remarcilor logodnicului ei, Selena a spus că este „foarte romantic”, înainte ca partenerul ei să spună că „zâmbeşte toată ziua”. El a adăugat că este „atât de speriat” că Selena se va trezi şi „va spune «Ce? Nu»”.

Selena l-a tachinat pe Benny, spunându-i că este „blocat” cu ea.

În timpul interviului, Selena a spus că a vrut să „păstreze” detaliile propunerii de căsătorie pentru copiii lor. Cu toate acestea, ea a descris-o ca fiind „foarte dulce” şi a subliniat că „s-au spus lucrurile potrivite”.

Selena - a cărei carieră de actriţă a inclus roluri în proiecte precum Emilia Pérez şi Only Murders in the Building - şi-a anunţat logodna cu Benny la sfârşitul anului trecut. Ea a postat fotografii ale inelului ei de logodnă pe Instagram. Alte fotografii din postare au arătat-o la un picnic în urma cererii în căsătorie şi sărbătorind cu Benny.

Ea a scris în legendă: „Pentru totdeauna începe acum..” Benny a comentat: „Hei, stai... asta e soţia mea.”

