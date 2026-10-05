Sarah Jessica Parker în ținuta care pare desprinsă din lumea lui Carrie Bradshaw. Apariție spectaculoasă la New York | FOTO

Sarah Jessica Parker și Carrie Bradshaw au împărtășit, de-a lungul anilor, multe dintre aceleași influențe în materie de modă. Cea mai recentă ținută a actriței ar putea fi unul dintre cele mai clare exemple de până acum, notează revista ELLE.

Rochia cu panglici care a făcut senzație

La gala anuală Fall Fashion Gala organizată de New York City Ballet la Lincoln Center, Parker a purtat o rochie creată special pentru ea de Simone Rocha, care nu ducea lipsă de funde. Modelul transparent, până la glezne, era decorat cu mici flori brodate și completat de șiruri de panglici roz pal, trecute prin inele metalice argintii.

Panglicile lungi coborau de pe umeri și din lateralele rochiei, depășind tivul acesteia. Parker a accentuat și mai mult aerul jucăuș al ținutei printr-o geantă albă cu detalii elaborate și pantofi strălucitori, cu vârful ascuțit, semnați de Roger Vivier.

Dar actrița nu s-a oprit la rochie. Părul i-a fost prins într-o coadă de cal extrem de lungă, care cobora aproape până la genunchi, iar pe întreaga lungime a acesteia au fost prinse, din loc în loc, panglici roz asortate.

Se pare că abundența de funde și panglici a fost cât se poate de intenționată.

„Îmi place o panglică frumoasă. De fapt, am cerut panglici în plus”, a declarat Parker pentru The New York Times la gală.

Ținuta are și o legătură interesantă cu Carrie Bradshaw. În ultimul sezon al serialului And Just Like That..., Carrie a purtat o rochie transparentă Simone Rocha, din colecția de primăvară-vară 2024 a designerului, în timp ce se plimba prin locuința sa din Gramercy Park.