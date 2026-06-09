Fostul premier al Canadei, în vârstă de 54 de ani, a fost alături de artista de 41 de ani la premiera filmului-concert Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, prezentat în cadrul festivalului, potrivit People.

Pentru eveniment, Perry a purtat o rochie albă cu guler şi detalii inspirate de forma trandafirilor, iar părul a fost prins într-un coc elegant. Trudeau a ales o apariţie clasică, într-un costum negru şi cămaşă albă.

Acesta a zâmbit în timp ce artista saluta fanii şi răspundea întrebărilor jurnaliştilor pe covorul roşu din New York.

„Este foarte diferit de Part of Me”, a declarat cântăreaţa pentru revista PEOPLE, făcând referire la documentarul său din 2012.

„Acela era mai mult un documentar despre viaţa mea, iar acesta este o experienţă de concert la cel mai înalt nivel pentru fani. Fac toate acestea pentru fanii mei, pentru că ei sunt cei care m-au susţinut în toţi aceşti peste 18 ani de carieră. Este o modalitate minunată de a surprinde tot ceea ce am trăit împreună”, a spus Perry, adăugând că energia din timpul turneului a fost „incredibilă”.

Zvonurile au apărut în 2025

Cei doi au mai apărut împreună în aprilie, la evenimentul Beef Season 2 Montecito Tastemaker, unde s-au fotografiat alături de directorul executiv al Netflix, Ted Sarandos, şi de soţia acestuia, Nicole Avant.

La eveniment au participat şi alte nume cunoscute, printre care prinţul Harry, Meghan Markle, Charles Melton şi Carey Mulligan.

Primele zvonuri despre o posibilă relaţie au apărut în iulie 2025, când Katy Perry şi Justin Trudeau au fost văzuţi plimbându-se cu un câine de talie mică într-un parc din Montreal. Ulterior, cei doi au fost surprinşi luând cina la restaurantul Le Violon din oraş.