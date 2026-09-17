„Accept propunerea făcută de Președintele României.”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina lui de Facebook.

Nicușor Dan l-a propus premier pe Siegfried Mureșan, iar acesta i-a solicitat inițial un timp de gândire înainte de a accepta, însă răspunsul lui a venit imediat după declarația președintelui de după consultările de la Cotroceni.

Siegfried Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru.

Timp de mai multe ore, a avut pe rând discuții cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților, POT, Uniţi pentru România, PACE și cu parlamentarii neafiliaţi. SOS România a anunțat în cursul zilei că nu vor participa, lidera lor Diana Șoșoacă fiind plecată din țară.

Președintele Nicușor Dan a fost însoțit la consultări de următorii consilieri: Diana Punga, Andreea Miu, Sorin Costreie și Bogdan-Florin Cristea, cărora urmează să li se alăture Diana Iancu.

Criză politică de 4 luni în România

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

După demiterea Guvernului, preşedintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier - europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, şeful statului l-a numit pe Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veştea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a avut consultări oficiale şi neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie.