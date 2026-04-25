„Aceasta va fi cu siguranță ultima mea conferință de presă pentru o vreme”, a spus Leavitt, o susținătoare ferventă a președintelui Donald Trump, cu prilejul unei discuții cu jurnaliștii, la Casa Albă.

„După cum vedeți, pot să nasc în orice moment. Știu că veți fi pe mâini bune cu echipa mea de aici, de la Casa Albă, și știu că aveți cu toții numărul personal al președintelui”, a glumit ea, ținându-și mâinile pe pântecul rotunjit.

Posibili înlocuitori temporari la Casa Albă

Executivul american nu a desemnat un înlocuitor sau o înlocuitoare și, potrivit presei, înalți oficiali precum vicepreședintele JD Vance ar putea ține, în locul ei, conferințe de presă ocazionale, la Casa Albă.

Casa Albă nu a comunicat nici durata concediului de maternitate al purtătoarei de cuvânt, care este deja mama unui băiat născut în iulie 2024.

Cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istorie

Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, este cea mai tânără persoană numită vreodată secretar de presă la Casa Albă.

În vara lui 2024, și-a reluat activitatea în echipa de campanie a lui Donald Trump, la doar câteva zile după ce a dat naștere primului ei copil, o întoarcere grăbită de tentativa de asasinat căreia i-a căzut victimă candidatul republican, pe 13 iulie 2024.

Profil și context politic

Este căsătorită cu Nicholas Riccio, un dezvoltator imobiliar.

Născută în New Hampshire (nord-est), este figura emblematică a ofensivei anti-media purtată de președintele republican și specialistă în arta de a transforma întrebările dificile în diatribe împotriva presei sau a opoziției democrate.

Siguranța de sine de care dă dovadă și elogiile aduse acțiunilor președintelui nu au împiedicat însă scăderea cotei de încredere a lui Trump, în ultimele luni.