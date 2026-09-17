Gruparea, care se autointitulează „iamnotavillain”, a publicat miercuri după-amiază un ultimatum online, însoțit de un cronometru digital care număra invers, scrie Financial Times.

Solicitarea publică este neobișnuită, deoarece hackerii preferă, de regulă, să transmită cererile de răscumpărare în privat și recurg la amenințări publice doar dacă victima refuză să plătească sau să negocieze. În astfel de situații, datele obținute în urma atacului sunt de obicei publicate pe site-uri de tip „leak” de pe dark web.

Mesajul îi cerea Revolut să plătească „6.000 XMR / 3.000.000 de dolari”, în caz contrar „toate datele vor fi vândute, iar sângele va fi pe mâinile voastre”.

XMR este criptomoneda Monero, populară în rândul hackerilor deoarece tranzacțiile realizate prin intermediul acesteia sunt dificil de urmărit.

Gruparea a declarat pentru Financial Times că folosește pentru prima dată acest site pentru a-și formula cererile și că, până în acel moment, nu avusese loc nicio negociere cu Revolut.

Financial Times a luat legătura cu hackerii prin Telegram după ce aceștia au creat site-ul, la sfârșitul zilei de luni. Pe acesta erau afișate capturi de ecran parțial ascunse, care prezentau unele dintre informațiile despre care gruparea susținea că le obținuse de la bancă.

La scurt timp după publicarea cererii de răscumpărare, hackerii au trimis publicației Financial Times o înregistrare video de 60 de secunde a ecranului, în care un utilizator neidentificat naviga printr-o colecție de documente despre care se susține că provin de la Revolut.

Documentele prezentate în înregistrare păreau să includă permise de conducere și pașapoarte ale clienților Revolut, fotografii de identificare utilizate în procesul de verificare „know your customer” (KYC), precum și istoricul tranzacțiilor.

Se estimează că breșa de date a afectat cel puțin 680 de conturi de clienți

Hackerii ar fi obținut fișierele după ce au compromis un sistem de e-mail al guvernului italian, pe care l-au folosit pentru a se da drept autorități de aplicare a legii și pentru a solicita informații despre anumite conturi Revolut, pe parcursul mai multor luni, a relatat Financial Times marți.

Gruparea a susținut că și-a ales țintele folosind analiza blockchain pentru a identifica acele conturi Revolut care dețineau sume importante în criptomonede.

Lansat în 2015, Revolut a devenit cea mai mare companie fintech din Europa. Compania operează ca bancă în peste 30 de țări și are aproximativ 80 de milioane de clienți. Recent, Revolut a fost evaluată la 115 miliarde de dolari în cadrul unei tranzacții secundare cu acțiuni.

Mai mulți clienți afectați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la compromiterea datelor lor personale.

Revolut a refuzat să comenteze solicitarea de răscumpărare formulată de hackerii care susțin că s-au aflat în spatele atacului. Anterior, banca a declarat că le oferă clienților afectați „sprijin imediat” și că „lucrează îndeaproape cu autoritățile relevante de aplicare a legii și de reglementare”.