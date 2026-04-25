Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, în program se regăsesc spectacole de teatru şi dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob-uri, activităţi sportive şi proiecte dezvoltate împreună cu instituţii culturale, artişti independenţi şi organizaţii locale.

Programul weekendului acesta se va desfăşura sub tema "Oraşul construit împreună". Vor fi organizate activităţi şi dezbateri despre felul în care locuitorii, comunitatea şi administraţia locală pot contribui împreună la transformarea Bucureştiului într-un loc unde cetăţenilor să le placă să trăiască, precizează municipalitatea.

Pe parcursul ambelor zile, în Piaţa Revoluţiei va fi prezentată o expoziţie cu proiectele de urbanism participativ, organizată de Urbanize Hub.

În program se mai regăsesc ateliere, spectacole şi concerte.

Restricţii de trafic pe Calea Victoriei

În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe străzile Ştirbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu şi Bulevardul Regina Elisabeta.

Strada Ion Brezoianu se închide pentru maşini pe segmentul cuprins între străzile Lipscani şi Valter Mărăcineanu. Zona pietonală se prelungeşte pe Strada Valter Mărăcineanu până pe Calea Victoriei. Maşinile vor putea traversa prin intersecţiile străzilor Domniţa Anastasia şi Ion Brezoianu, Valter Mărăcineanu şi Ion Brezoianu, Ion Brezoianu şi Bulevardul Regina Elisabeta.

Programul şi intervalele orare

Calea Victoriei şi Ion Brezoianu sunt pietonale sâmbăta şi duminica între orele 10:00 - 22:00. Traficul rutier se reia pe timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, de la ora 23:00 până la ora 09:00.

Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Cu peste un milion de participanţi în fiecare an, "Străzi deschise - Bucureşti" este cel mai amplu şi mai vizibil proiect cultural al Capitalei şi unul dintre cele mai importante programe de revitalizare urbană din România, se arată în comunicatul PMB.

Iniţiat în 2022, programul a contribuit la revitalizarea uneia dintre cele mai emblematice artere ale oraşului şi a impulsionat antreprenoriatul local şi turismul urban.