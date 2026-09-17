Corespondent Știrile PRO TV: „Victima are 67 de ani și recent se mutase în localitatea Cetate, ca să aibă grijă de tatăl ei. Vecinul acestora, un bărbat de 68 de ani, venea des în gospodărie să îi ajute cu diverse lucrări în curte. Treptat, după cum a reieșit din anchetă, individul s-a îndrăgostit de femeie și i-ar fi propus să aibă o relație, însă a fost refuzat. Așa că, din iunie, bărbatul a început să o urmărească aproape permanent. Ar fi stat ore întregi în apropierea casei, așteptând ca femeia să iasă, ar fi strigat la poartă și ar fi mers în urma ei pe stradă. Femeia le-a spus polițiștilor că aceste gesturi i-au creat o stare de teamă și i-au afectat viața de zi cu zi, așa că a depus plângere. Acum, bărbatul este reținut pentru hărțuire și se va cere și arestarea lui preventivă.”