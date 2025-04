Program TV de Paște 2025 la PRO TV. Ce filme și emisiuni speciale poți vedea în perioada 18-22 aprilie 2025

Iată ce ne rezervă PRO TV pentru această perioadă specială!

Filmele religioase - protagoniștii programului de Paște

În spiritul sărbătorilor pascale, PRO TV a pregătit o serie de filme religioase care reflectă semnificația acestei perioade importante.

Miniseria clasică "Iisus din Nazareth” (Jesus of Nazareth) ocupă un loc central în programul televiziunii. Această producție emblematică din 1977 este împărțită în patru părți și prezintă viața lui Iisus Hristos într-o manieră cinematografică captivantă.

Telespectatorii pot urmări prima parte a miniseriei joi, 17 aprilie, începând cu ora 00:00.

Partea a doua va fi difuzată vineri, 18 aprilie, de la ora 23:30.

În Sâmbăta Mare, începând cu ora 23:00, va fi transmisă partea a treia, iar imediat după Slujba de Înviere, care începe la 23:45, va fi difuzată partea finală a miniseriei, care se întinde până aproape de dimineață.

Getty

Un alt film cu tematică religioasă inclus în program este "Barabbas" (Baraba), o producție din 2012 care redă povestea personajului biblic eliberat în locul lui Iisus. Filmul poate fi vizionat sâmbătă dimineața, începând cu ora 05:15.

De asemenea, în seara de sâmbătă, PRO TV va difuza "Exodus: Gods and Kings" (Exodus: Zei și regi), o producție spectaculoasă din 2014 care prezintă povestea lui Moise și a eliberării poporului evreu din Egipt.

Filmul începe la ora 20:00 și reprezintă o alegere potrivită pentru seara premergătoare Învierii.

Filme pentru întreaga familie în zilele de sărbătoare

Pe lângă filmele cu tematică religioasă, PRO TV a pregătit și o selecție variată de filme pentru întreaga familie. Comedii, aventuri și povești captivante vor aduce bucurie în casele telespectatorilor pe parcursul zilelor de sărbătoare.

În Sâmbăta Mare, programul începe cu aventurile amuzante din "Peter Iepurașul” (Peter Rabbit) la ora 11:00, urmate de comedia clasică "Dennis, pericol public” (Dennis, The Menace) la ora 13:45.

Duminica Paștelui continuă cu "Peter Rabbit 2" (Peter Iepurașul 2) de la ora 10:00, urmat de "Ultimul războinic al aerului” (The Last Airbender) la ora 12:00.

Comedia "Mincinosul mincinoșilor” (Liar, Liar) cu Jim Carrey va aduce zâmbete pe fețele telespectatorilor începând cu ora 14:15, iar aventurile continuă cu "Chemarea străbunilor” (The Call of the Wild) de la ora 16:00.

Seara de duminică aduce filmul "Orașul pierdut” (The Lost City) de la ora 20:00, urmat de spectaculosul "Justice League" (Liga Dreptății) la ora 22:00.

În a doua zi de Paște, luni, 21 aprilie, PRO TV difuzează în premieră "Lyle, Lyle, Crocodile" (Lilu, Lilu, Crocodilu) la ora 10:00, urmat de "The Karate Kid" la ora 12:15 și de aventura "Ocolul Pământului în 80 de zile” (Around the World in 80 Days) de la ora 15:30.

Slujba de Înviere - momentul central al sărbătorilor

Un moment special în programul de Paște al PRO TV este transmisiunea Slujbei de Înviere, sâmbătă seara, începând cu ora 23:45.

Aceasta reprezintă un moment de maximă importanță pentru credincioși și marchează punctul culminant al sărbătorilor pascale.

Emisiuni speciale și știri

Pe lângă filme, PRO TV a pregătit și emisiuni speciale pentru perioada sărbătorilor. "România, te iubesc!" va fi difuzată duminică de la ora 18:00.

Bineînțeles, Știrile PRO TV vor ține telespectatorii la curent cu cele mai importante evenimente, atât în perioada sărbătorilor, cât și în restul zilelor.

Program special de Paște 2025 la PRO TV

Joi, 17 aprilie 2025

00:00 - Miniserie: "Jesus of Nazareth" (Iisus din Nazareth) partea I

Vineri, 18 aprilie 2025

23:30 - Miniserie: "Jesus of Nazareth" (Iisus din Nazareth) partea a II-a

Sâmbătă, 19 aprilie 2025

05:15 - Film: "Barabbas" (Baraba)

07:00 - Știrile PRO TV

11:00 - Film: "Peter Rabbit" (Peter Iepurașul)

13:45 - Film: "Dennis The Menace" (Dennis, pericol public)

19:00 - Știrile PRO TV (Sport și Vremea)

20:00 - Film: "Exodus: Gods and Kings" (Exodus: Zei și regi)

23:00 - Miniserie: "Jesus of Nazareth" (Iisus din Nazareth) partea a III-a

23:45 - Slujba de Înviere

00:15 - Miniserie: "Jesus of Nazareth" (Iisus din Nazareth) partea a IV-a

Duminică, 20 aprilie 2025

07:00 - Știrile PRO TV

10:00 - Film: "Peter Rabbit 2" (Peter Iepurașul 2)

12:00 - Film: "The Last Airbender" (Ultimul războinic al aerului)

14:15 - Film: "Liar, Liar" (Mincinosul mincinoșilor)

16:00 - Film: "The Call of the Wild" (Chemarea străbunilor)

18:00 - România, te iubesc!

19:00 - Știrile PRO TV (Sport și Vremea)

20:00 - Film: "The Lost City" (Orașul pierdut)

22:00 - Film: "Justice League" (Liga Dreptății)

Luni, 21 aprilie 2025

05:15 - Film: "The Call of the Wild" (reluare)

07:00 - Știrile PRO TV

10:00 - Film: "Lyle, Lyle, Crocodile" (Lilu, Lilu, Crocodilu) - PREMIERĂ

12:15 - Film: "The Karate Kid"

15:30 - Film: "Around the World in 80 Days" (Ocolul Pământului în 80 de zile)

19:00 - Știrile PRO TV (Sport și Vremea)

20:30 - Tătuțu' (ep. 11/13)

21:30 - Film: "Transporter 2" (Curierul 2)

23:15 - Survivor (ep. 34/36)

Recomandări pentru sărbătorile pascale pe VOYO

Credincioșii și iubitorii de filme cu tematică religioasă pot urmări pe platforma VOYO, la orice oră din zi, o serie de filme speciale:

Miniseria "Iisus din Nazareth” (Jesus of Nazareth) reprezintă alegerea ideală pentru a marca spiritual sărbătorile pascale. Această producție clasică din 1977 este considerată una dintre cele mai fidele și emoționante portretizări cinematografice ale vieții lui Iisus Hristos.

De asemenea, filmul „Omul lui Dumnezeu” (Man of God) spune povestea Sfântului Nectarie. Înfruntând puterea Bisericii și luptând împotriva celor care l-au discreditat, Sfântul Nectarie a schimbat destine și a inspirat milioane. Cu zeci de premii în palmares, „Omul lui Dumnezeu” este o poveste tulburătoare despre sacrificiu, perseverență și puterea umilinței, care arată cum un simplu om poate deveni un Sfânt.

Tot pe VOYO poate fi urmărită si producția ”Baraba”. În acest film din 2012, Billy Zane joacă rolul lui Barabbas – omul a cărui viață a fost cruțată datorită răstignirii lui Iisus Hristos

