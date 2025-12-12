Program și regulament de acces RICKY MARTIN LIVE - Romexpo (Pavilionul B), 16 decembrie 2025

Stiri Mondene
12-12-2025 | 15:50
P

PARTENERIAT. Au rămas doar câteva zile până la revenirea lui Ricky Martin în România cu cel mai recent turneu al său – Ricky Martin Live 2025, un spectacol vibrant care promite o experiență muzicală memorabilă pentru fanii din întreaga lume.

autor
Stirileprotv

Evenimentul va avea loc marți, 16 decembrie 2025, la Romexpo (Pavilionul B).

În deschidere: FANTOMEL & KATE LINN.

Accesul în incinta Romexpo (Pavilionul B) se va face începând cu ora 19:00.

Fantomel & Kate Linn vor deschide evenimentul începând cu ora 20.00 iar Ricky Martin este așteptat pe scenă în jurul orei 21.00.

Citește și
Monica Bîrlădeanu
Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani - eleganță, discreție și o carieră de succes

Pentru evitarea aglomerației la porțile de acces, organizatorii recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora 19:00, ora deschiderii oficiale a porților de acces.

Regulament de acces:

Accesul va fi permis în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata spectacolului, spectatorii fiind rugați să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziționate de pe: RickyMartin.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. Accesul NU va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse. Biletele oferă acces doar in zona pentru care au fost achiziționate.

La accesul în spațiul de eveniment, participanții acceptă necondiționat toate regulile generale ale evenimentului, disponibile integral la: http://www.emagic.ro/termeni-si-conditii/

Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se supună controlului corporal amănunțit la solicitarea agenților de securitate.

Garderoba de la locație va fi disponibilă pentru fani, în limita locurilor existente.

Vă rugăm să consultați harta din atașament pentru identificarea accesului aferent tipului de bilet pe care îl dețineți. În urma scanării biletului, acesta va fi preschimbat în brățara aferentă fiecărei zone. Fiecare zonă are acces separat, pe baza biletului corespunzător; vă recomandăm să urmați semnalistica dedicată fiecărei zone. Odată ieșit din pavilion, nu se va mai putea reintra fără brățară.

Pe langa toaletele existente în incinta Romexpo (marcate pe hartă), vor mai fi amenajate două zone de toalete în exteriorul pavilionului și două zone de fumat. Fumatul în pavilion este strict interzis.

Romexpo dispune de locuri de parcare în număr limitat, contra cost.

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori. Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic și se face doar pe răspunderea părinților. Se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă.

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare cumpărate din afară perimetrului locației, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de băutură, spray-uri, lasere, arme, obiecte contondente, animale de companie, bagaje voluminoase, umbrele, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel ori aparate GoPro.

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu:, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Achiziționarea băuturilor: în incinta Romexpo spectatorii vor avea la dispoziție băuturi răcoritoare, apă, bere, long drinks de la bar, ce vor putea fi achiziționate cu card sau cu numerar.

Înregistrarea spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat profesional de înregistrare audio-video folosit astfel de participanții la eveniment. Telefoanele mobile (smartphones) sunt permise.

Organizatorul își rezervă dreptul de a realiza și utiliza fotografii și înregistrări video cu spectatorii în scopuri promoționale. Prin participarea la eveniment, spectatorii acceptă posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, realizate de organizator sau de terți autorizați.

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă.

Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieșire de urgență de sectorul în care au alocate biletele, iar apoi să se bucure de spectacol.

Biletele oferă acces doar in zona pentru care au fost achiziționate. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare, o singură dată. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană, sau revândut. Reproducerea și/ sau revanzarea biletelor sunt ilegale.

***

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformei de ticketing partenere (iaBilet.ro), înainte de participarea la eveniment. 

Sursa:

Etichete: Ricky Martin,

Dată publicare: 12-12-2025 15:50

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani - eleganță, discreție și o carieră de succes
Stiri Mondene
Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani - eleganță, discreție și o carieră de succes

Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani. Cu o prezență mereu calmă, precisă și sigură pe ea, Monica rămâne una dintre cele mai interesante figuri din industria de entertainment din România.  

SEMIFINALA LIVE Vocea României aduce momente spectaculoase și o surpriză. Artistul JP Cooper va urca pe scenă
Stiri Mondene
SEMIFINALA LIVE Vocea României aduce momente spectaculoase și o surpriză. Artistul JP Cooper va urca pe scenă

În această seară, de la 20:30, Vocea României ajunge într-unul dintre cele mai importante momente ale sezonului 13 cu noroc.

Ines Stana este câștigătoarea primului sezon TRĂDĂTORII! Concurenta a plecat acasă cu toți banii
Stiri Mondene
Ines Stana este câștigătoarea primului sezon TRĂDĂTORII! Concurenta a plecat acasă cu toți banii

Aseară, a avut loc finala primului sezon TRĂDĂTORII, show-ul care este un fenomen internațional și care a ținut publicul în suspans.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28