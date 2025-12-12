SEMIFINALA LIVE Vocea României aduce momente spectaculoase și o surpriză. Artistul JP Cooper va urca pe scenă

12-12-2025 | 13:10
În această seară, de la 20:30, Vocea României ajunge într-unul dintre cele mai importante momente ale sezonului 13 cu noroc.

SEMIFINALA LIVE! Opt concurenți – câte doi din fiecare echipă – vor urca pe scenă și vor aduce emoții puternice, mizând totul pe voturile celor de acasă.

Publicul are puterea de decizie: doar telespectatorii își pot vota favoriții și îi pot trimite în marea finală de săptămâna viitoare. În plus, emoțiile vor fi și mai intense, pentru că antrenorii vor urca pe scenă alături de concurenții lor, cu interpretări speciale, create exclusiv pentru cei de acasă.

Pe scenă va urca și cunoscutul artist internațional, JP Cooper, într-o apariție așteptată cu emoție: „Este o adevărată onoare pentru mine să fiu invitat să cânt în semifinala Vocea României. Am avut întotdeauna parte de o primire extrem de caldă aici, așa că mă bucur enorm să revin. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea oferite de-a lungul anilor. Ne vedem pe 12 decembrie!”, spune JP Cooper.

Semifinala LIVE Vocea României, astăzi, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

Ines Stana este câștigătoarea primului sezon TRĂDĂTORII! Concurenta a plecat acasă cu toți banii

Dată publicare: 12-12-2025 13:10

Aseară, a avut loc finala primului sezon TRĂDĂTORII, show-ul care este un fenomen internațional și care a ținut publicul în suspans.

