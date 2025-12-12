Ines Stana este câștigătoarea primului sezon TRĂDĂTORII! Concurenta a plecat acasă cu toți banii

12-12-2025 | 11:23
Aseară, a avut loc finala primului sezon TRĂDĂTORII, show-ul care este un fenomen internațional și care a ținut publicul în suspans.

După săptămâni întregi de strategii, alianțe fragile, trădări și decizii care au schimbat constant dinamica jocului, marea finală a adus un deznodământ intens, emoționant și memorabil.

24 de concurenți au intrat în castelul izolat, însă, doar unul a reușit, pas cu pas, să ajungă în finală și să câștige marele premiu în valoare de 84.000 de euro. „Show-ul Trădătorii a fost de nedescris, un joc psihologic intens, multă presiune, strategii, dar și experiențe pe care nu aveam cum să le trăiesc în altă parte. Nu mă așteptam să mă impacteze atât de tare, să rămân cu oameni extraordinari alături și să realizez atâtea lucruri despre mine. Nu cred că se va mai apropia nicio altă experiență de asta… și îmi doresc să facem toți diferența între jocuri, roluri și realitate”, spune Ines Stana.

Ana Ularu, game masterul emisiunii și cea care i-a ghidat pe toți concurenții de-a lungul acestei experiențe intense, a fost o prezență esențială în parcursul acestui sezon. Cu eleganță, rigoare și o forță calmă care a amplificat tensiunea jocului, Ana a devenit reperul care a ținut echilibrul între reguli și emoții. În marea finală, aceasta a declarat că a fost o onoare să fie parte din TRĂDĂTORII: „Vă mulțumesc, acum când a căzut cortina peste aventura noastră, vă mulțumesc pentru încredere și pentru că a fost o onoare pentru mine să vă ghidez prin acest labirint”.

Întregul sezon TRĂDĂTORII, cu toate momentele-cheie, strategiile care au schimbat jocul și parcursurile spectaculoase ale concurenților, este disponibil integral pe VOYO, pentru cei care vor să retrăiască sau să descopere, de la început, unul dintre cele mai intense jocuri psihologice. 

Beach, Please!
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026

Olandezii au descris în trei cuvinte "remontada" din FCSB - Feyenoord
Olandezii au descris în trei cuvinte "remontada" din FCSB - Feyenoord
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026
Stiri Mondene
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026

PARTENERIAT. Beach, Please! ridică din nou standardele și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum.

 

Kate Hudson și familia sa, apariție elegantă la premiera „Song Sung Blue" din New York. FOTO
Stiri Mondene
Kate Hudson și familia sa, apariție elegantă la premiera „Song Sung Blue" din New York. FOTO

Vedetele noului film Song Sung Blue au pășit pe covorul roșu din New York City pentru cea mai recentă premieră, printre ele aflându-se Kate Hudson și familia sa.

Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani. Cariera unei actrițe premiate cu Oscar. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani. Cariera unei actrițe premiate cu Oscar. GALERIE FOTO

Jennifer Connelly a împlinit 55 de ani, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, laureată cu Oscar și BAFTA pentru rolul din „A Beautiful Mind".

Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. "Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. "Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla "de pe o zi pe alta".

Judecătorii din CSM sesizează Inspecţia Judiciară după dezvăluirile din documentarul Recorder
Stiri actuale
Judecătorii din CSM sesizează Inspecţia Judiciară după dezvăluirile din documentarul Recorder

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.

Inflația a stagnat la 9,8% în noiembrie. Serviciile și mărfurile nealimentare, cele mai scumpe
Stiri Economice
Inflația a stagnat la 9,8% în noiembrie. Serviciile și mărfurile nealimentare, cele mai scumpe

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor INS. 

