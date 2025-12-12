Ines Stana este câștigătoarea primului sezon TRĂDĂTORII! Concurenta a plecat acasă cu toți banii

După săptămâni întregi de strategii, alianțe fragile, trădări și decizii care au schimbat constant dinamica jocului, marea finală a adus un deznodământ intens, emoționant și memorabil.

24 de concurenți au intrat în castelul izolat, însă, doar unul a reușit, pas cu pas, să ajungă în finală și să câștige marele premiu în valoare de 84.000 de euro. „Show-ul Trădătorii a fost de nedescris, un joc psihologic intens, multă presiune, strategii, dar și experiențe pe care nu aveam cum să le trăiesc în altă parte. Nu mă așteptam să mă impacteze atât de tare, să rămân cu oameni extraordinari alături și să realizez atâtea lucruri despre mine. Nu cred că se va mai apropia nicio altă experiență de asta… și îmi doresc să facem toți diferența între jocuri, roluri și realitate”, spune Ines Stana.

Ana Ularu, game masterul emisiunii și cea care i-a ghidat pe toți concurenții de-a lungul acestei experiențe intense, a fost o prezență esențială în parcursul acestui sezon. Cu eleganță, rigoare și o forță calmă care a amplificat tensiunea jocului, Ana a devenit reperul care a ținut echilibrul între reguli și emoții. În marea finală, aceasta a declarat că a fost o onoare să fie parte din TRĂDĂTORII: „Vă mulțumesc, acum când a căzut cortina peste aventura noastră, vă mulțumesc pentru încredere și pentru că a fost o onoare pentru mine să vă ghidez prin acest labirint”.

Întregul sezon TRĂDĂTORII, cu toate momentele-cheie, strategiile care au schimbat jocul și parcursurile spectaculoase ale concurenților, este disponibil integral pe VOYO, pentru cei care vor să retrăiască sau să descopere, de la început, unul dintre cele mai intense jocuri psihologice.

