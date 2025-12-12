Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie. Nicuşor Dan îi cheamă la consultări

12-12-2025 | 17:01
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, relatează Reuters.

Mihaela Ivăncică

Acest lucru l-a determinat pe preşedintele Nicuşor Dan să îi cheme la consultări.

Reuters reamintește că Bruxelles-ul a ţinut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea României la UE în 2007.

Agenţia de presă mai notează că, după ce Mecanismul de Verificare (MCV) a fost ridicat în 2023, ritmul anchetelor anticorupţie a încetinit, iar justiţia română a pronunţat câteva achitări la nivel înalt, ceea ce a stârnit îngrijorări că lupta împotriva corupţiei a slăbit.

Reuters scrie că un documentar difuzat marţi a vrut să arate cum judecătorii şefi, care sunt numiţi politic, folosesc lacunele legislative pentru practici neetice, inclusiv achitări discutabile, şi cum judecătorii sau procurorii care se plâng pot fi adesea supuşi unor măsuri disciplinare.

Judecătorii şi procurorii au semnat apoi o scrisoare deschisă publicată pe reţelele de socializare în care se plâng de „disfuncţionalităţi profunde şi sistemice” în sistemul judiciar.

„Adevărul şi integritatea nu trebuie penalizate, ci protejate. Tăcerea nu este o opţiune atunci când valorile profesiei sunt ameninţate”, se arată în scrisoare.

Mai mulţi judecători şi procurori care s-au pronunţat împotriva abuzurilor sistemice de-a lungul anilor au fost transferaţi, retrogradaţi, anchetaţi sau concediaţi.

Liderii de afaceri români au susţinut vineri scrisoarea deschisă, afirmând că guvernul ar trebui să fie gata să modifice legile, dacă este necesar, să sporească transparenţa şi să protejeze magistraţii care îşi exprimă opinia, notează Reuters.

Proteste care amintesc de cele din 2017

Aproximativ 1.000 de români au protestat joi la Bucureşti ca răspuns la documentar, scandând „Justiţie, nu corupţie”, într-un ecou al protestelor de stradă masive din 2017 împotriva planurilor guvernului de stânga de atunci de a dezincrimina unele infracţiuni de corupţie. Planurile au fost ulterior abandonate, menţionează Reuters.

Documentarul realizat de instituţia de presă independentă Recorder a stârnit critici din partea judecătorilor din cadrul autorităţii de supraveghere judiciară din România, care au afirmat că acesta a pătat reputaţia sistemului judiciar.

Anunţând decizia sa de a organiza consultări cu membrii sistemului judiciar pe 22 decembrie, preşedintele Dan a afirmat că, atunci când atât de mulţi magistraţi se plâng de „o problemă de integritate în sistemul judiciar, lucrurile sunt foarte grave”.

În România, preşedintele numeşte judecătorii şi procurorii-şefi, precizează Reuters.

Sursa: News.ro

