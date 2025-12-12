Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani - eleganță, discreție și o carieră de succes

Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani. Cu o prezență mereu calmă, precisă și sigură pe ea, Monica rămâne una dintre cele mai interesante figuri din industria de entertainment din România.

Născută în Iași, Monica a avut un drum profesional neobișnuit de variat. Deși a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, lumea artistică a atras-o rapid. A debutat ca model și prezentatoare, iar popularitatea a venit aproape instantaneu.

În 2003 a plecat la Los Angeles, unde a studiat televiziune și actorie și a început să lucreze în producții internaționale.

De-a lungul anilor, Monica Bîrlădeanu și-a construit discret, dar solid, un portofoliu impresionant de roluri, atât în producții românești, cât și internaționale. A avut un debut promițător în filmul Buds for Life (2004), urmat de interpretarea asistentei Mariana în Moartea domnului Lăzărescu, producția care a atras atenția industriei asupra ei. În anii petrecuți la Los Angeles, a apărut în numeroase proiecte TV și cinematografice, printre care serialele Lost și Nip/Tuck, filmele Caved In, Second in Command, Incubus, Living & Dying sau Fall Down Dead.

După ani petrecuți în SUA, Monica a revenit în România și s-a reîntors în televiziune cu aceeași naturalețe care i-a definit începuturile.

În GROAPA – producția care a devenit rapid un fenomen – o vedem în postura intensă și tensionată a Manuelei, soția lui Vali Vlahu, un personaj care calculează totul la rece și nu lasă aproape niciodată loc întâmplării.

Monica Bîrlădeanu a jucat și în serialul Betoane, unde a fost unul dintre personajele principale. Actrița i-a dat viață Claudiei, o femeie plină de contradicții, deșteaptă și abilă, dar uneori naivă și iresponsabilă, cu un noroc aproape incredibil în situații comice.

Un alt capitol important din relația Monicăi cu Pro TV îl reprezintă proiectele de divertisment. Actrița a fost prezentatoarea show-ului Ferma vedetelor, unde a moderat un show plin de provocări și competiții între celebrități, o experiență care i-a pus în valoare naturalețea în fața camerelor. Mai recent, Monica a apărut ca invitată în Săriți de pe fix, într-un episod în care a intrat cu umor și relaxare în jocurile show-ului, alături de colegi actori.

Ce face Monica să rămână în atenția publicului nu este doar versatilitatea, ci și discreția ei elegantă. Reușește să fie la fel de convingătoare într-un rol dramatic, dar și atunci când vorbește despre muncă, disciplină și alegerile pe care le-a făcut în carieră.

