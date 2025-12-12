Cum se transmite și cât de periculoasă este lepra. „Tratamentul poate dura între 6 și 12 luni”

Stiri Sanatate
12-12-2025 | 17:17
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă epidemiologică în Cluj după ce au fost confirmate două cazuri de lepră, primele de acest fel în ultimii aproape 45 de ani. Ministrul Sănătății a transmis că sunt în evaluare încă două persoane care ar avea aceleași simptome.

autor
Alexandra Clej,  Doina Plăcintă

Vorbim despre patru femei, originare din Asia. Toate lucrează la un salon de masaj, potrivit autorităților locale. Contactați, reprezentanții salonului au transmis că au luat toate măsurile de dezinfecție și igienizare.

Alerta a fost dată de ministrul Sănătății după ce joi a fost confirmat primul caz. Vineri a fost confirmat al doilea caz de lepră. Potrivit autorităților este vorba despre două surori în vârstă de 21 și 25 de ani din Indonezia.

Maria Forna, prefecta județului Cluj: „Instituțiile abilitate au luat istoricul din ultima perioadă a activității firmei respective, au fost contactați clienții, și în cadrul acestei anchete epidemiologice bineînțeles că se va extinde o verificare a restului angajaților, dar și clienților acestei firme.”

Mama celor două a fost confirmată cu lepră în Bali, la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit ministrului Sănătății, una dintre femei a locuit cu mama timp de o lună când a fost în concediu, în luna septembrie.

Citește și
spital
De unde au luat lepră, de fapt, cele două surori venite din Asia. În România, ultimul caz a fost raportat în 1981

Revenită în țară, aceasta împreună cu sora ei au observat că le-au apărut niște leziuni pe piele și au mers împreună la spitalul județean din Cluj. După mai multe investigații a fost pus și diagnosticul. Cele două vor fi internate la Spitalul de Boli Infecțioase.

Dr. Mihaela Lupșe, șef secție adulți Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj: „Un tratament combinat cu antibiotice, de lungă durată, care poate dura între 6 și 12 luni, cu cât se inițiază mai repede cu atât are rezultate mai bune. Medicația este furnizată de OMS, nu se recomandă ca pacienții să fie excluși sau scoși din comunitate. E un tratament oral, sunt tablete, după tratament, după 72 de ore deja contagiozitatea scade.”

În curs de evaluare mai sunt două femei, tot din Asia, colege de serviciu cu cele două surori care lucrau în salonul de masaj din Cluj. Imediat a fost dispusă suspendarea activității salonului și au fost începute activități de dezinfecție cu ozon și igienizare. Toți angajații salonului au fost programați pentru un control medical.

Amalia Luca, medic primar epidemiolog Institutul Național de Sănătate Publică: „În general această afecțiune necesită un contact prelungit foarte apropiat cu persoana care este infectată. Dacă stăm împreună în aceeași casă și mâncăm la aceeași masă și vorbim zilnic împreună atunci riscul de îmbolnăvire într-adevăr este mult mai mare, dar dacă stăm într-o zi, o oră în contact cu o persoană care poartă acest agent patogen riscul este foarte scăzut. În principal boala se transmite prin tuse sau strănut.”

Boala nu se transmite prin contact sexual și nu se transmite fătului în timpul sarcinii. În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981, iar la nivel european au apărut doar îmbolnăviri sporadice.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj-napoca, Asia, boala, Tratament,

Dată publicare: 12-12-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Cum se tratează lepra, boala confirmată la două surori din Asia care au venit în Cluj-Napoca
Stiri Sanatate
Cum se tratează lepra, boala confirmată la două surori din Asia care au venit în Cluj-Napoca

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva" Iaşi, medicul Florin Roşu, afirmă că tratamentul leprei se face printr-o asociere de antibiotice şi poate dura până la doi ani.

De unde au luat lepră, de fapt, cele două surori venite din Asia. În România, ultimul caz a fost raportat în 1981
Stiri actuale
De unde au luat lepră, de fapt, cele două surori venite din Asia. În România, ultimul caz a fost raportat în 1981

Două cazuri de lepră au fost confirmate în România. Este vorba despre două surori originare din Asia, care lucrau la un salon de masaj din Cluj-Napoca.

Un nou caz de lepră a fost confirmat în Cluj, la sora primei paciente. Femeile lucrau la un salon de masaj din oraș
Stiri actuale
Un nou caz de lepră a fost confirmat în Cluj, la sora primei paciente. Femeile lucrau la un salon de masaj din oraș

Este anchetă epidemiologică în Cluj după ce a fost confirmat încă un caz de lepră. Joi seară a fost confirmat primul caz de acest fel în ultimii aproape 45 de ani.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28