Cum se transmite și cât de periculoasă este lepra. „Tratamentul poate dura între 6 și 12 luni”

Este anchetă epidemiologică în Cluj după ce au fost confirmate două cazuri de lepră, primele de acest fel în ultimii aproape 45 de ani. Ministrul Sănătății a transmis că sunt în evaluare încă două persoane care ar avea aceleași simptome.

Vorbim despre patru femei, originare din Asia. Toate lucrează la un salon de masaj, potrivit autorităților locale. Contactați, reprezentanții salonului au transmis că au luat toate măsurile de dezinfecție și igienizare.

Alerta a fost dată de ministrul Sănătății după ce joi a fost confirmat primul caz. Vineri a fost confirmat al doilea caz de lepră. Potrivit autorităților este vorba despre două surori în vârstă de 21 și 25 de ani din Indonezia.

Maria Forna, prefecta județului Cluj: „Instituțiile abilitate au luat istoricul din ultima perioadă a activității firmei respective, au fost contactați clienții, și în cadrul acestei anchete epidemiologice bineînțeles că se va extinde o verificare a restului angajaților, dar și clienților acestei firme.”

Mama celor două a fost confirmată cu lepră în Bali, la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit ministrului Sănătății, una dintre femei a locuit cu mama timp de o lună când a fost în concediu, în luna septembrie.

Revenită în țară, aceasta împreună cu sora ei au observat că le-au apărut niște leziuni pe piele și au mers împreună la spitalul județean din Cluj. După mai multe investigații a fost pus și diagnosticul. Cele două vor fi internate la Spitalul de Boli Infecțioase.

Dr. Mihaela Lupșe, șef secție adulți Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj: „Un tratament combinat cu antibiotice, de lungă durată, care poate dura între 6 și 12 luni, cu cât se inițiază mai repede cu atât are rezultate mai bune. Medicația este furnizată de OMS, nu se recomandă ca pacienții să fie excluși sau scoși din comunitate. E un tratament oral, sunt tablete, după tratament, după 72 de ore deja contagiozitatea scade.”

În curs de evaluare mai sunt două femei, tot din Asia, colege de serviciu cu cele două surori care lucrau în salonul de masaj din Cluj. Imediat a fost dispusă suspendarea activității salonului și au fost începute activități de dezinfecție cu ozon și igienizare. Toți angajații salonului au fost programați pentru un control medical.

Amalia Luca, medic primar epidemiolog Institutul Național de Sănătate Publică: „În general această afecțiune necesită un contact prelungit foarte apropiat cu persoana care este infectată. Dacă stăm împreună în aceeași casă și mâncăm la aceeași masă și vorbim zilnic împreună atunci riscul de îmbolnăvire într-adevăr este mult mai mare, dar dacă stăm într-o zi, o oră în contact cu o persoană care poartă acest agent patogen riscul este foarte scăzut. În principal boala se transmite prin tuse sau strănut.”

Boala nu se transmite prin contact sexual și nu se transmite fătului în timpul sarcinii. În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981, iar la nivel european au apărut doar îmbolnăviri sporadice.

