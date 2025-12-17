Ce va face cu banii câștigați la MasterChef Cosmina Boboc. S-a inspirat din Berlin

Cosmina Boboc a plecat acasă cu trofeul și marele premiu de 75.000 de euro la MasterChef. Ea a dezvăluit în platoul Știrilor PROTV cum vrea să investească suma primită.

Marele câștigător MasterChef România 2025 este Cosmina Boboc, care are 32 de ani, este din Iași, dar locuiește de 10 ani în Cluj.

Fost IT-ist, Cosmina a ales să-și urmeze pasiunea pentru gătit și a făcut pasul spre antreprenoriatul în gastronomie. „Nu mi-am imaginat vreodată când am venit doar cu două schimburi la mine că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor, finala a fost una extrem de strânsă”, a spus ea.

Cosmina Boboc a concurat cu Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu pentru marele premiu.

Cosmina a spus și ce va face cu suma deloc neglijabilă pe care a câștigat-o la Masterchef:

„Niciodată n-am avut ceva al meu și doresc să deschid un fel de loc de mic dejun micuț, nu neapărat un restaurant. Mai mult o gheretă cu sandvișuri coreene și cafea foarte bună. Și cafea, și sandvișuri”. (...) Practic ideea este oarecum furată. Când eram în Berlin, am mers la un local unde am mâncat aceste sendvișuri coreene. A fost atât de bun încât am revenit chiar și înainte de a pleca cu avionul înapoi.”

