Prințesa Kate, apariție îndrăzneață cu pălărie de cowboy. Mesajul pentru echipa feminină de rugby a Angliei. FOTO

Prințesa de Wales a cucerit din nou prin stilul său, purtând o pălărie roșie cu design de tiară care i-a fermecat pe fani și a atras numeroase aprecieri în mediul online.

Prințesa de Wales nu este doar o mare fană a rugby-ului, ci și patroană regală a Rugby Football Union (RFU). Ea a fost prezentă la Cupa Mondială de Rugby Feminin, pentru a susține echipa Angliei Red Roses, când aceasta s-a confruntat cu echipa Australiei pe stadionul American Express, potrivit Hello Magazine.

Acum, înaintea finalei turneului de sâmbătă seară, unde echipa Angliei va juca împotriva Canadei, Prințesa Kate a transmis un mesaj de susținere prin intermediul paginilor de socializare ale sale și ale Prințului William, dar a confirmat, de asemenea, că va lipsi de la meci. În mesajul său, ea a scris:

„Mult succes, Anglia! Le dorim mult noroc @redrosesrugby în finala Cupei Mondiale de Rugby Feminin de la Twickenham de astăzi. Suntem atât de mândri de voi! C”.

Alături de mesajul personal, a distribuit o fotografie în care apare alături de jucătoarele Megan Jones, Ellie Kildunne și Jess Breach, ultimele două purtând pălării de cowboy albe decorate cu trandafirul roșu – simbolul echipei – în timp ce Prințesa Kate purta o pălărie roșie similară, cu un design asemănător unei tiare în partea din față.

Fanii și urmăritorii de pe rețelele de socializare s-au grăbit să-și exprime laudele pentru echipa Angliei. Unul a scris: „Mult succes, Anglia! Sunteți mândria noastră. Pălăria îți stă adorabil, Catherine”, iar altcineva a adăugat: „Foarte mândri de ele”. Între timp, conturile oficiale de Instagram ale Red Roses și England Rugby au răspuns: „Mulțumim pentru sprijin!”

