Prințesa Kate a fost în centrul atenției la banchetul de la Windsor. Apariția elegantă a eclipsat chiar și vizita lui Trump

Kate a fost o viziune de eleganță când a participat miercuri seara la un banchet de stat la Castelul Windsor. Somptuosul banchet a marcat a doua vizită de stat a președintelui american Donald Trump, care a fost însoțit de prima doamnă, Melania.

Cu toate acestea, toate privirile au fost îndreptate spre prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, care a purtat o rochie de couture din dantelă aurie creată de designerul Phillipa Lepley, completând ținuta cu tiara Lover's Knot Tiara împodobită cu perle și cerceii care au aparținut anterior Dianei, prințesa de Wales, scrie Daily Mail.

Mulți fani au comentat pe rețelele sociale aspectul ei, iar mai mulți observatori ai familiei regale au descris-o pe soția lui William ca fiind „uimitoare”.

Aspectul ei strălucitor a fost remarcat și de domnul Trump în discursul său de la banchet, în timpul căruia a descris-o pe mama a trei copii ca fiind „atât de radiantă, de sănătoasă și de frumoasă”.

Ea a optat pentru un machiaj strălucitor care i-a accentuat frumusețea naturală și zâmbetul, și și-a purtat părul lung și ondulat, lăsat liber și coafat în buclele sale caracteristice, o schimbare surprinzătoare față de coafurile elaborate pe care le poartă de obicei, precum cea pe care a purtat-o la banchetul de stat pentru prima vizită oficială a președintelui Trump în 2019.

Machiajul ales de Kate, laudat de experții în frumusețe

Experții au lăudat aspectul lui Kate, iar celebra make-up artistă Collette Ruddy a declarat pentru The Daily Mail: „Acest machiaj creează o armonie perfectă între strălucirea naturală și glamourul de pe covorul roșu. Baza impecabilă conferă tenului ei o luminozitate sănătoasă, în timp ce conturul delicat îi definește trăsăturile fără a părea greoi. Îmi plac tonurile neutre folosite pentru ochi, care îi pun în valoare privirea într-un mod subtil și se potrivesc perfect cu tenul ei cald. În combinație cu rujul nude delicat și un pic de iluminator, efectul general este rafinat, sofisticat și incredibil de flatant sub luminile puternice ale evenimentelor oficiale.”

Iryna Khomyakova, make-up artist la BACKSTAGE, a adăugat că machiajul lui Kate a constat într-un „fond de ten ușor, cu un finisaj proaspăt”, pentru a-i pune în valoare tenul natural, și „un strop de iluminator pe pomeți, arcada sprâncenelor și nas”, pentru a adăuga luminozitate.

Ea a adăugat că prințesa a evitat conturarea puternică, optând în schimb pentru „un bronzer cald care ridică și sculptează subtil, conferind pielii sale un aspect strălucitor, ca și cum ar fi fost sărutată de soare”.

Pentru machiajul ochilor, Kate a folosit „un eyeliner estompat, adaptat contrastului său rece-neutru și ridicat subtil la colțurile exterioare” pentru a-și contura ochii.

„Umbrele neutre, accentuate cu o nuanță de auriu strălucitor, au creat profunzime și lumină, în timp ce genele delicate, evazate, i-au deschis și definit ochii fără a părea exagerate”, a mai spus ea.

Pentru a-și completa look-ul, Kate a optat pentru un ruj discret, în nuanțe roz nude.

„Nuanța era suficient de elegantă pentru o ocazie oficială, dar și suficient de delicată pentru a păstra efectul general ușor și echilibrat”, a spus Iryna.

Cum se poate reproduce machiajul lui Kate

Sfaturile Irynei pentru a reproduce machiajul lui Kate includ concentrarea pe pregătirea tenului și utilizarea unui primer care reflectă lumina pe punctele înalte ale feței, precum și o tușă de pudră translucidă pentru a menține zona T mată.

„Exfoliați-vă tenul cu o seară înainte de eveniment, aplicați o mască sau un ser hidratant și fixați hidratarea cu o cremă nutritivă. O bază cu particule reflectorizante asigură aplicarea uniformă a machiajului și reflectă lumina”, a adăugat ea.

Ea a sugerat, de asemenea, alegerea unei nuanțe nude roz pentru a completa culoarea naturală a buzelor, precum și utilizarea unui fard de pleoape mat, de culoare gri-maro, cu o tușă de auriu strălucitor în centrul pleoapei, finalizând cu un rimel care alungește genele.

Părul bronz al lui Kate, care a făcut senzație la începutul acestei luni când a debutat cu noua culoare, i-a încadrat fața în „valuri moi și elegante”, permițând în același timp „tiarei să ocupe locul central”, potrivit stilistului regal și al vedetelor Adam Oygur.

El a declarat pentru FEMAIL: „Părul este aici un exemplu de eleganță atemporală. Ceea ce este deosebit de eficient este finisajul discret, textura netedă și lucioasă, cu mișcarea potrivită pentru a păstra aspectul modern și natural. Acest tip de coafură se bazează pe echilibru; suficient de rafinată pentru o ocazie regală, dar suficient de subtilă pentru a pune în valoare rochia și bijuteriile ornamentate, fără a intra în competiție cu acestea.”

Debbie Postiglioni, stilistă independentă și artistă bayalage, a adăugat că decizia lui Kate de a purta părul desfăcut ar putea să o ajute să arate „mai tânără și mai accesibilă”, păstrându-și în același timp eleganța și prestanța regală.

Debbie a sugerat, de asemenea, că, ca alternativă, părul lui Kate ar fi putut fi prins sau păstrat puțin mai scurt pentru a completa detaliul frumos al gulerului înalt al rochiei sale

Părul ei mai deschis, de culoare bronz, este „frumos aranjat și combinat cu reflexe ușoare, folosind o combinație de vopsea pentru rădăcini pentru a acoperi firele albe și reflexe ușoare pentru a conferi o subtilă și delicată luminozitate”.

Debbie a spus că stilistul lui Kate ar putea „sugera o culoare mai deschisă pentru a acoperi mai bine firele albe, deoarece, pe măsură ce îmbătrânim, firele albe devin o adevărată pacoste”.

Orice fan al familiei regale care dorește să recreeze culoarea părului lui Kate acasă ar trebui să ceară stilistului său baby lights, potrivit lui Debbie, precum și o culoare pentru rădăcini, dacă este necesară acoperirea firelor albe, și un toner.

Rochia și accesorile alese de prințesă

Rochia lungă a lui Kate a fost confecționată din dantelă Chantilly brodată manual peste o rochie din crep de mătase, cu trandafiri brodați manual cu cordon auriu și accentuați cu noduri franceze și flori cusute cu satin.

Ea a purtat, de asemenea, o eșarfă pe care erau brodate ordinele sale regale, inclusiv noul Ordin al Familiei Regale al Regelui Carol al III-lea.

În timpul vizitei de stat anterioare a președintelui Trump, prințesa, pe atunci ducesă de Cambridge, a purtat o rochie albă în straturi Alexander McQueen, cu tiara Lover's Knot.

Tiara cu diamante și perle este una dintre preferatele lui Kate, pe care a purtat-o de atunci în numeroase ocazii.

Mai recent, ea a purtat-o și în iulie, când regele Charles și regina Camilla au organizat o serată la Castelul Windsor pentru președintele Franței, Emmanuel Macron, și prima doamnă, Brigitte Macron.

Tiara a fost realizată inițial pentru regina Mary în 1913 și a fost dăruită de regretata regină Elizabeth II regretatei Diana, prințesa de Wales, cu ocazia căsătoriei sale cu Charles în 1981.

