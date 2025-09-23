Prinţesa şi Prinţul de Wales au vizitat o şcoală din Southport. Ţinuta elegantă purtată de Kate Middleton. GALERIE FOTO

Prinţul William şi Prinţesa Kate au vizitat şcoala primară şi gimnazială Farnborough Road, unde învăţa Elsie Dot Stancombe.

Apariţia lor publică la Southport face parte din sprijinul continuu acordat comunităţii după atacul din iulie 2024, în urma căruia trei fetiţe – Elsie Dot Stancombe, Alice da Silva Aguiar şi Bebe King – şi-au pierdut viaţa la un curs de dans din oraş.

Prinţul şi Prinţesa au discutat cu profesorii despre modul în care şcoala a fost afectată de atac şi despre sprijinul pe care unitatea de învăţământ primar şi gimnazial l-a oferit elevilor, personalului şi comunităţii locale.

Revenirea cuplului regal la Southport

Revenirea cuplului regal la Southport, marţi, are loc după promisiunea lor de a fi alături de comunitate în urma „unei tragedii de neimaginat”.

Aceştia au vizitat ultima dată oraşul Southport în octombrie 2024, pentru a fi alături de comunitatea locală după incident. În timpul vizitei, Kate şi William s-au întâlnit cu familiile îndoliate ale victimelor şi cu echipele de intervenţie care au răspuns atacului.

După vizita lor din 10 octombrie 2024, Prinţul şi Prinţesa de Wales au transmis un comunicat prin care au promis sprijinul lor pentru Southport. Ei au spus: „Continuăm să fim alături de toţi cei din Southport. Întâlnirea cu comunitatea de astăzi a fost o reamintire puternică a importanţei de a ne susţine unii pe alţii în urma unei tragedii de neimaginat. Veţi rămâne în gândurile şi rugăciunile noastre. W & C”.

În ianuarie 2025, Axel Rudakubana a fost condamnat la o pedeapsă minimă de 52 de ani de închisoare pentru uciderea lui Alice da Silva Aguiar, în vârstă de 9 ani, a lui Bebe King, de 6 ani, şi a lui Elsie Dot Stancombe, de 7 ani.

Rudakubana a refuzat să intre în sala de judecată în momentul în care a fost condamnat la Curtea Coroanei din Liverpool. Înainte de pronunţarea sentinţei, în instanţă au fost citite declaraţii de impact din partea familiilor celor trei fetiţe.

