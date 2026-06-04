În primele patru luni ale anului 2026, din cei 12,33 miliarde de euro de ajutor european alocaţi Ucrainei, 1,55 miliarde de euro, adică 12%, au fost destinaţi producţiei de drone, potrivit ultimei actualizări a datelor Institutului Kiel.

Aceasta este o sumă mai mare decât cea alocată dronelor pe tot parcursul anului 2025 (1,24 miliarde de euro), potrivit institutului, care înregistrează ajutorul militar, financiar şi umanitar promis şi livrat la Kiev de la invazia rusă din 24 februarie 2022.

În patru ani, fondurile de ajutor alocate dronelor s-au triplat. Fenomenul s-a accelerat în lunile martie şi aprilie ale acestui an: Regatul Unit, de exemplu, a declarat că doreşte să livreze ţării 120.000 de drone, adică cea mai mare cantitate anunţată de la începutul războiului.

De asemenea, Germania şi Norvegia au acordat fiecare Ucrainei 500 de milioane de euro, iar Ţările de Jos 250 de milioane, pentru ca Ucraina să-şi procure aceste arme devenite esenţiale în conflict.

„Sprijinul acordat Ucrainei ia din ce în ce mai mult forma unui schimb reciproc: ajutorul financiar acordat Ucrainei are beneficii tehnologice pentru Europa”, rezumă Christophe Trebesch, director de cercetare la Institutul Kiel şi responsabil al programului „Ukraine Support Tracker” al acestui centru.

Din ce în ce mai multe ţări europene, precum Finlanda, Danemarca sau Regatul Unit, furnizează drone în colaborare cu întreprinderi ucrainene care îşi delocalizează o parte din producţie pe teritoriul lor pentru a-şi securiza liniile de producţie.

Ţara se mândreşte cu faptul că a devenit lider mondial în domeniul dronelor. Acest know-how i-a permis să încheie acorduri de apărare cu mai multe state, în special cu ţările din Golf, care au fost ţinta, în timpul războiului din Orientul Mijlociu, a aceloraşi tipuri de drone de origine iraniană pe care Ucraina ştie să le contracareze.