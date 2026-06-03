Instituția a primit anul trecut sute de plângeri privind servicii medicale cu rezultate sub cele promise și costuri mult peste informarea inițială. 30 de medici stomatologi au fost cercetați disciplinar de Colegiul Medicilor pentru promisiuni nerealiste.

Cele două instituții și-au propus să înlăture reclamele exagerate, care încalcă noul cod etic al dentiștilor.

Din „zâmbet de Hollywood”, la coroane dentare

În loc de un zâmbet de Hollywood, obținut cu fațete dentare, Alex s-a trezit că pe dinții de pe arcada superioară n-au fost montate fațete. Au fost piliți și îmbrăcați în coronițe.

Alex, pacient: „Asta e produsul pe care l-am căutat, după ce am și plătit eu am trăit și evident am tras concluzia că am fațete! În niciun moment discuția nu a fost că n-ar fi fațete. Când a căzut prima lucrare, era un dinte, în esență! Adică avea forma unei cămăși complete, dacă vrei, nu știu cum să explic altfel, și nu de fațetă!”

Abia după ce a mai consultat un stomatolog, a aflat că dinții lui erau doar îmbrăcați în coronițe.

Dr. Răzvan Pelea, consilier Colegiul Medicilor: „El povestindu-mi doi ani la rând că are fațete și îi sângerează gingiile groaznic, văzând acest lucru în gura lui și pe radiografie m-am speriat! Pacienții au de suferit și încrederea pacienților în noi și în actul medical are de suferit.”

De la începutul anului, Colegiul Medicilor Stomatologi s-a sesizat pentru 40 de cazuri de informare deficitară a pacienților, dar și promisiuni nerealiste – de pildă, inserarea a 20 de implanturi fixe într-o singură ședință. Posibil doar la pacienți tineri, perfect sănătoși și cu densitate osoasă ideală.

Dr. Florin Lăzărescu, președintele CMSR: „Dinți ficși în 24 de ore... poate anumite situații clinice permit o astfel de abordare. Dar nu toate cazurile! Și trebuie să fim foarte riguroși când facem astfel de afirmații. Se poate să atragi pacienții în cabinet cu promisiuni pe care nu le poți livra. ‘Garanții pe viață’... nu putem, într-un domeniu medical, să spunem acest lucru.”

Cod etic nou și sancțiuni pentru publicitate înșelătoare

Noul cod deontologic îi obligă pe dentiști să-și promoveze onest și fără exagerări serviciile, punând siguranța și interesele pacientului pe primul loc. Anul trecut, și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a primit 720 de plângeri care vizează derapaje în prestarea de servicii stomatologice.

Bekesi Csaba, președintele A.N.P.C.: „Printre cele mai importante neconformități s-au regăsit probleme privind comunicarea prețurilor, insuficiența detaliilor privind planul de tratament, îndeplinirea deficitară a serviciilor contractate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „ANPC poate da de la avertismente până la amenzi ca procent din cifra de afaceri pentru marketing incorect. Colegiul medicilor, de la mustrare colegială până la suspendarea dreptului de liberă practică. Însă ambele instituții cer probe și îi sfătuiesc pe pacienți să păstreze fluturașii sau fotografii ale campaniilor de promovare care îi conduc spre o anumită clinică, facturi și bonuri fiscale, planuri de tratament și dovezi imagistice ale situației lor.”