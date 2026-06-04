Primul „acord istoric” încheiat de Ungaria cu Ucraina după înfrângerea lui Viktor Orban. Ce au convenit Budapesta și Kievul

"Am încheiat un acord complet cu Ucraina privind lărgirea drepturilor lingvistice, educative, culturale şi politice ale minorităţii ungare" care trăieşte în Ucraina, anunţă într-un mesaj pe Facebook Peter Magyar (foto articol) .

"Acest acord este rodul mai multor săptămâni de negocieri intensive între experţi ungari şi ucraineni şi la care au participat organizaţiile politice şi bisericile comunităţii ungare din Transcarpatia", a precizat el.