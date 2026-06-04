"Am încheiat un acord complet cu Ucraina privind lărgirea drepturilor lingvistice, educative, culturale şi politice ale minorităţii ungare" care trăieşte în Ucraina, anunţă într-un mesaj pe Facebook Peter Magyar (foto articol).
Primul „acord istoric” încheiat de Ungaria cu Ucraina după înfrângerea lui Viktor Orban. Ce au convenit Budapesta și Kievul
Premierul ungar Péter Magyar anunţă miercuri un ”acord istoric” cu Kievul privind drepturile minorităţii ungare din Ucraina, un măr al discordiei de ani de zile între cele două ţări, relatează AFP.
"Acest acord este rodul mai multor săptămâni de negocieri intensive între experţi ungari şi ucraineni şi la care au participat organizaţiile politice şi bisericile comunităţii ungare din Transcarpatia", a precizat el.
Sursa: News.ro
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