Primul „acord istoric” încheiat de Ungaria cu Ucraina după înfrângerea lui Viktor Orban. Ce au convenit Budapesta și Kievul

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
peter magyar
IMAGO

Premierul ungar Péter Magyar anunţă miercuri un ”acord istoric” cu Kievul privind drepturile minorităţii ungare din Ucraina, un măr al discordiei de ani de zile între cele două ţări, relatează AFP.

autor
Alexandru Toader

"Am încheiat un acord complet cu Ucraina privind lărgirea drepturilor lingvistice, educative, culturale şi politice ale minorităţii ungare" care trăieşte în Ucraina, anunţă într-un mesaj pe Facebook Peter Magyar (foto articol).

"Acest acord este rodul mai multor săptămâni de negocieri intensive între experţi ungari şi ucraineni şi la care au participat organizaţiile politice şi bisericile comunităţii ungare din Transcarpatia", a precizat el.

Sursa: News.ro

Etichete: Ungaria, Ucraina, Viktor Orban,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei
FOTO Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei
Citește și...
Stiri externe
Institutul Kiel: Cea mai mare parte a ajutorului militar european pentru Ucraina este direcționată către drone

Ajutorul militar european acordat Ucrainei se îndreaptă, în mare parte, de la începutul anului 2026, către finanţarea şi producţia de drone, o armă care a devenit omniprezentă pe câmpul de luptă, potrivit Institutului de Cercetare Kiel din Germania.
Stiri externe
Uber anunță concedieri masive în cadrul unei reorganizări interne. Angajații vizați

Uber a anunţat reducerea cu 23% a personalului din divizia sa de resurse umane, într-o nouă etapă a reorganizării interne coordonate de noul preşedinte al companiei, Jill Hazelbaker, transmite CNBC.
Stiri externe
Temeri la Casa Albă după atacul Ucrainei în St. Petersburg. Rubio: „Riscul escaladării este mai real decât era acum 2 ani”

Secretarul de stat american Marco Rubio şi-a exprimat miercuri îngrijorarea faţă de riscul unei ”escaladări” în Războiul dintre Rusia şi Ucraina, în urma unui atac ucrainean cu dronă care a atins instalaţii energetice şi militare la Sankt Petersburg.

Recomandări
Stiri Politice
Cum ar putea arăta Guvernul dorit de Nicușor Dan. Condițiile puse de partide la ultimele negocieri

La o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan, președintele a vorbit din nou cu liderii din fosta coaliție, dar fără rezultat.

Stiri Economice
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

Câștigurile românilor care au pensie privată obligatorie au ajuns în total la aproape 18 miliarde de euro, în cei 18 ani de când există Pilonul 2. 

Stiri Justitie
Justiția își suspendă activitatea timp de patru ore pentru consultări privind Legea salarizării. Între ce ore este blocajul

Personalul auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar protestează, joi, faţă de prevederile noii legi a salarizării, iar activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată, în intervalul orar 08:00 - 12:00. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Iunie 2026

46:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Iunie 2026

01:50:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Englezii au făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Tottenham

Sport

Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid după prăbușirea din play-off: „S-au comportat opus de ce își doresc fanii”