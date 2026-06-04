În rest, găsim vreme mai bună și câteva ploi trecătoare.

Maximele pleacă de la 20 de grade în Transilvania și ajung la 28...29 de grade în nord-estul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, iar în unele zone o să vină o ploaie rapidă, însoțită de descărcări electrice. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile urcă până la 27 de grade.

Vremea în Moldova

Și în Moldova sudică, și în nordul Munteniei o să plouă, dar nu peste tot. Aversele apar mai ales în regiunile deluroase și montane, pe unde pot lăsa în urmă cantități mari de apă. Avem și soare pe parcursul zilei, iar după prânz termometrele vor indica 28, poate chiar 29 de grade.

Cam la fel va fi și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina: vreme bună în zonele mai joase, înnorări și câteva reprize de ploi torențiale la deal și la munte, pe unde vor fi și manifestări de instabilitate. Maximele ajung la 26 de grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem perioade însorite, iar aversele apar pe suprafețe mai restrânse. Vor fi și descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile se încadrează între 20 și 27 de grade.

În ținuturile vestice se anunță o zi frumoasă pe la câmpie, pe unde domină atmosfera cu soare. La deal și la munte, însă, norii se înmulțesc și o să vină câteva ploi zgomotoase. Sunt și condiții de grindină, iar la amiază se ating 25 de grade.

Și în Transilvania vor fi perioade cu averse abundente, însoțite de descărcări electrice, mai ales în zonele montane. Vântul se întețește în timpul ploilor și e posibil să cadă grindină. În rest, avem vreme mai bună și temperaturi de până la 27 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vor fi perioade însorite, dar ploile apar și în această zonă, mai ales în estul provinciei și la munte. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de miercuri, iar la Slatina se ating 27 de grade.

În ținuturile sudice găsim atmosferă instabilă și mai multe reprize de ploi torențiale, care pot lăsa în urmă 40 de litri de apă pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Vor fi și descărcări electrice, poate și grindină, și vijelii, iar după prânz temperaturile ajung la 27 de grade.

Vremea în București

În București crește instabilitatea și apar averse cu tunete și fulgere, care vor aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în timpul ploilor, iar maxima atinge 26 de grade.

Vineri mai sunt ceva înnorări în prima parte a zilei, când mai vin câțiva stropi de ploaie. Apoi cerul se degajează și se face puțin mai cald. Temperatura urcă până la 28 de grade.

Sâmbătă avem vreme bună până după-amiază, când se adună norii și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vânt intens, poate și grindină. Maxima ajunge la 29 de grade.

Ziua de duminică aduce atmosferă însorită în prima parte a zilei; averse însoțite de manifestări de instabilitate mai târziu. Se mai răcorește puțin și se ating 27 de grade.

Vremea la munte

La munte avem vreme instabilă. O să plouă pe arii extinse, iar în unele zone cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Se anunță și căderi de grindină, iar vântul prinde putere și se pot forma vijelii.

Vineri, înnorările apar după-amiază, mai ales în Carpații Meridionali și în Orientali. Pe-aici vin alte serii de averse cu tunete și fulgere, care, în intervale scurte de timp, vor lăsa în urmă peste 30 de litri de apă pe metru pătrat.

Sâmbătă, aproape aceeași situație: vreme bună până după orele prânzului, când se înnorează și vin alte reprize de ploi torențiale în masivele sudice și în cele estice. Vântul bate tare în timpul ploilor și sunt condiții de grindină.

Instabilitatea persistă și duminică. Aversele apar pe arii extinse, în toată zona montană, și vor fi însoțite de descărcări electrice, vânt intens și grindină. Temperaturile din stațiuni scad ușor.