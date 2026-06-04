Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, a transmis angajaţilor că ”aceste schimbări sunt necesare” pentru a creşte eficienţa echipei şi pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare ale companiei.

Măsura afectează în principal angajaţii din recrutare şi resurse umane. Uber nu a precizat numărul exact al posturilor eliminate, însă un purtător de cuvânt a declarat că disponibilizările reprezintă „mult sub 1%” din totalul celor aproximativ 34.000 de angajaţi ai grupului.

Într-un mesaj adresat echipelor afectate, Hazelbaker a explicat că restructurarea urmăreşte crearea unei organizaţii ”mai conectate, moderne şi mai eficiente din punct de vedere operaţional”.

Potrivit acesteia, unele structuri au devenit în timp prea complexe şi fragmentate, cu responsabilităţi suprapuse, zone de răspundere neclare şi echipe aflate prea departe de activităţile pe care ar trebui să le susţină.

Anunţul vine într-un context în care tot mai multe companii tehnologice reduc personalul, invocând avantajele oferite de inteligenţa artificială pentru automatizarea sarcinilor şi creşterea eficienţei.

Uber nu a atribuit direct concedierile utilizării inteligenţei artificiale. Totuşi, compania a confirmat recent că a introdus limite bugetare pentru folosirea instrumentelor bazate pe agenţi AI de către angajaţi. Nivelul de bază este de 1.500 de dolari pe lună pentru fiecare utilizator, iar pragurile pot creşte în funcţie de necesităţi.

Conducerea tehnologică a Uber a declarat anterior că bugetul destinat inteligenţei artificiale pentru anul 2026 a fost consumat în doar patru luni, potrivit unor informaţii publicate de The Information.

Compania a precizat că aceste limite reprezintă doar praguri orientative şi se aplică în special instrumentelor de programare şi automatizare bazate pe inteligenţă artificială.