Înregistrarea arată cum un autoturism scăpat de sub control a pătruns pe contrasens într-o curbă și a lovit frontal un alt autoturism care circula regulamentar.

Ancheta a confirmat ulterior că șoferul care a produs accidentul se afla sub influența alcoolului. Avea o alcoolemie de 2,55, adică în pragul unei come alcoolice, potrivit specialiștilor.

Este vorba despre un polițist de 37 de ani din Mehedinți care a provocat accidentul mortal.

Agentul a murit pe loc, în impact, iar şoferul pe care l-a lovit - un pompier în vârstă de 22 de ani, a decedat duminică. Prietena pompierului care se afla cu el în mașină a ajuns în stare gravă la spital și se află în continuare internată.

Ancheta pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală nu a fost oprită, chiar dacă principalul suspect nu mai trăieşte.