Cele mai modeste valori, în jur de 25 de grade, se vor înregistra în depresiuni, dar și pe litoral. În a doua parte a zilei, atmosfera devine instabilă în Maramureș, în nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. O să plouă în mai multe reprize, e posibil să cadă grindină și se vor strânge cantități însemnate de apă, de 25 de litri pe metru pătrat. În rest, se anuntă vreme frumoasă toata ziuă.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan atmosfera devine foarte plăcută și se mai încălzește puțin față de ieri. Temperaturile urcă până la 30 de grade în Bărăgan, dar pe litoral va fi mai racoare si se vor inregistra 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. Vor fi multe perioade cu soare, dar si cateva averse, iar la amiază se ating 31 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, în prima parte a zilei avem soare și vreme plăcută. Mai târziu, însă, se adună norii și vor fi mai multe reprize cu ploi torențiale, vijelii cu rafale de până la 80 km/h și se pot acumula 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 31 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță multe perioade cu soare, însă, către seară, se înnorează treptat. Vor fi averse cu tunete și fulgere. Vântul crește în intensitate pe timpul ploilor și se pot acumula cantități mai importante de apă. Se încălzește ușor și se ating 32 de grade în Maramureș

În ținuturile vestice, atmosfera va fi însorită și nu sunt anunțate ploi. Temperaturile cresc ușor și vremea devine călduroasă.

În Transilvania, găsim vreme caldă și frumoasă. Norii apar doar trecător, nici vântul nu prea se simte, iar maximele ajung pe la 31 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia, se anunță o zi cu soare și atmosferă plăcută. Tendința de încălzire se păstrează și aici, iar maximele urcă spre 32 de grade.

Și în ținuturile sudice, găsim vreme frumoasă, cu cer mai mult senin în zonele de câmpie și câțiva nori inofensivi la deal și la munte. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, se opresc la 31 de grade.

Vremea în București

În București, continuă vremea frumoasă și se mai încălzește puțin. Temperatura urcă până la 31 de grade. La noapte se înnorează, e posibil să plouă slab și vântul o să bată cu 40 de km/h.

La munte o să fie mai cald decât ar trebui. După-amiază o să plouă în Carpații Orientali. Vor fi averse destul de abundente, cu descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. În celelalte masive găsim soare, vreme bună și câțiva nori de ploaie în orele serii.