Gigantul românesc a anunțat transferul către clienți a riscului valuntar și a scumpirilor din sectorul energetic. DIGI, una din cele mai mari companii din România, și-a prezentat noua grilă de tarifare a serviciilor (telefonie, internet și televiziune) exprimate în euro. „Au trecut mai mult de 7 ani de la ultima actualizare a tarifelor serviciilor furnizate de DIGI, perioadă în care cursul de schimb al leului în raport cu principalele valute internaționale s-a depreciat, costul energiei electrice a crescut simțitor, noi taxe și impozite au fost majorate sau au fost introduse, după caz, rata inflației a suferit importante creșteri anuale”, au precizat reprezentanții companiei.

De exemplu, creșterea cursului de la 5 la 5,2 lei/euro se traduce într-o scumpire cu 4%.

Compania precizează că este prima actualizare de tarife din ultimii peste șapte ani și că noile prețuri vor fi exprimate în euro, inclusiv costurile echipamentelor furnizate. Facturarea va continua să fie făcută în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua emiterii facturii.

Noile tarife intră în vigoare începând cu 27 mai 2026 pentru noii clienți, iar pentru contractele deja existente modificările vor fi aplicate de la 1 iulie 2026, după notificarea abonaților.

La finalul lunii martie DIGI avea în România un număr total de 20 de milioane de contracte, dintre care 8,15 milioane la telefonie mobilă, 6,02 milioane la televiziune, 5,20 milioane la internet și 788 de mii de telefonie fixă.

Ce a declanșat scumpirile

Potrivit companiei, schimbarea vine în contextul creșterii costurilor cu energia electrică, al inflației și al cheltuielilor de dezvoltare și administrare a infrastructurii de telecomunicații.

Pe segmentul de telefonie mobilă, abonamentul Nelimitat va costa de la 5 euro/lună pentru un singur număr, cu reduceri pentru mai multe abonamente asociate aceluiași cont. În zona de internet fix, pachetele Fiberlink 500 și Fiberlink 1000 vor avea tarife de 6,25 euro/lună, respectiv 8,25 euro/lună (TVA inclusă). În ceea ce privește pachetele de televiziune, abonații pot alege dintre opțiunile analogic sau digital la prețuri cuprinse între 5,5 euro/lună și 6,25 euro/lună (cu TVA inclus).

Compania susține că, în ciuda ajustărilor, serviciile sale vor rămâne „competitive și accesibile” atât pe piața din România, cât și la nivel european.

Și alte companii din România își exprimă tarifele în euro pentru clienți, cum ar fi Dacia, și alte companii de telefonie, precum Orange sau Vodafone.

În majoritatea țărilor europene în care nu a fost adoptat euro, tarifele pentru servicii de telecomunicații, internet, televiziune și telefonie sunt exprimate în moneda națională, zlotul în Polonia, coroana în Cehia sau forintul în Ungaria.

Cursul valutar pentru 26 mai 2026 arată o ușoară depreciere a principalelor valute față de leu. Un euro este cotat la 5,2359 lei, în scădere cu 0,0108 lei față de ședința anterioară, în timp ce dolarul american ajunge la 4,4978 lei, în coborâre cu 0,0089 lei.

Digi Communications este tranzacționată pe Bursa de Valori București și are o capitalizare de peste 13,74 miliarde de lei (la data de 26 mai a.c.). Structura acționariatului este de aproximativ 59,67% dintre titluri deținute de persoane juridice, circa 21,82% dintre acțiuni sunt deținute de Fondul de Pensii administrate privat NN Pensii și circa 18,5% dintre acțiuni deținute de persoane fizice. Digi este unul dintre cele mai performante titluri tranzacționate pe bursa de la București, cu un randament de peste 100% în ultimul an. Cotația actuală este 48,4 lei per titlu. Spre comparație, cotația minimă din ultimele 12 luni (52 de săptămâni - cum apare pe BVB) este de mai puțin de jumătate, respectiv de 23,21 lei per titlu.