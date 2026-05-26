Potrivit mai multor surse din rândul partidelor, varianta unui premier independent pare să aibă prima șansă.

Președintele Nicușor Dan a avut discuții cu șefii PSD, PNL și USR, dar nu a ajuns la o soluție comună. Un anunț legat de viitorul premier nu ar urma să fie făcut nici miercuri, după cum explică surse politice pentru Știrile ProTV. Președintele ar urma să aibă noi discuții informale cu liderii partidelor, în următoarele zile.

Momentan, potrivit unor surse politice, varianta cu șansele cele mai mari ar fi un premier care nu este membru al vreunui partid din fosta coaliție. Acesta ar putea fi Eugen Tomac, în prezent consilier onorific al Președintelui Nicușor Dan. Potrivit unor surse politice, acestuia nu i s-a propus încă acest lucru, dar ar fi dispus să își asume funcția.

Dacă vorbim despre cabinet, ar putea fi politic sau cu miniștri tehnocrați. Însă, în această a doua variantă, de Guvern tehnocrat, ca să fie convinși să voteze, membri din fosta coaliție de guvernare ar urma să păstreze posturi din Guvern și din instituții subordonate Guvernului.

Tot mai puține variante pentru un Guvern cu puteri depline

Doar că, oficial, cei din PNL și USR momentan nu vor nici măcar în această formulă să voteze un Executiv, adică unul care ar fi învestit și cu voturile PSD. Iar Kelemen Hunor ne-a declarat, după ce a avut o discuție cu Sorin Grindeanu, că UDMR preferă un guvern politic, susținut de o majoritate în Parlament, și nu un executiv tehnocrat.

Însă toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni. De acolo așteaptă partidele o nominalizare de premier, iar orice decizie de a susține sau nu un prim-ministru va fi luată de partide doar după ce Președintele va face această desemnare.

Surse politice din fosta coaliție vehiculează și scenariul ca prima desemnare să fie doar de sacrificiu. Și, după ce pică în Parlament, partidele sau unii parlamentari să fie mai flexibili, să renunțe la liniile roșii și să voteze al doilea candidat pentru funcția de prim-ministru, de frica dizolvării Parlamentului și a alegerilor anticipate.

Însă șeful statului a declarat în repetate rânduri că nu va face experimente. Adică întâi va asigura o majoritate pro-occidentală pentru premier și doar apoi va face desemnarea. Cum calculele nu se potrivesc în acest moment, anunțul de la Cotroceni întârzie.