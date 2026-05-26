Cei doi oficiali au evidenţiat rolul colaborării în privința siguranţei frontierei maritime a României şi a Uniunii Europene.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, România şi Austria au demonstrat că pot depăşi momente dificile prin dialog direct, cooperare şi rezultate concrete.

"Salut pe această cale cooperarea substanţială dezvoltată cu partenerii austrieci în ultimii ani, cooperare care a contribuit la consolidarea încrederii reciproce. România şi Austria au demonstrat că pot depăşi momente dificile prin dialog direct, cooperare practică şi rezultate concrete. Doresc în mod deosebit să reiterez aprecierile mele şi mulţumirile noastre pentru sprijinul Austriei în susţinerea obiectivului strategic al României de aderare la OCDE. (...) Avem în prezent, la nivelul ministerelor noastre de Interne, un parteneriat puternic şi dinamic şi cred cu putere că această cooperare este nu doar valoroasă, şi esenţială pentru a răspunde actualelor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii europene. Această vizită reconfirmă nivelul excelent al relaţiilor dintre ministerele noastre şi caracterul solid al cooperării noastre în domeniul afacerilor interne, într-un spirit de încredere, coordonare şi responsabilitate comună faţă de securitatea europeană", a declarat Predoiu.

El a spus că în cadrul discuţiilor cu omologul austriac, cei doi au avut "un schimb de opinii aplicat", asupra unor teme esenţiale, de interes comun - securitatea frontierelor şi combaterea migraţiei ilegale, cooperarea poliţienească, precum şi combaterea ameninţărilor hibride şi a fenomenului de dezinformare.

"România susţine în continuare dezvoltarea mecanismelor comune cu Austria, inclusiv în domeniul schimbului de date, a activităţii ofiţerilor de legătură şi al iniţiativelor comune destinate combaterii traficului de migranţi, criminalităţii organizate transfrontaliere şi a altor ameninţări la adresa securităţii noastre", a afirmat ministrul român al Afacerilor Interne, salutând "rezultatele foarte bune obţinute de autorităţile române şi austriece în combaterea traficului de persoane, inclusiv destructurarea la începutul lunii mai a unei reţele implicate în exploatarea sexuală a unor tinere românce în Austria, cu sprijinul Europol şi Eurojust".

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat că prin cooperarea avută în ultimii ani s-au obţinut rezultate remarcabile privind siguranţa cetăţenilor.

"Este o onoare deosebită pentru mine să vă pot vorbi astăzi, stimaţi colegi de la Poliţie, de la Poliţia de Frontieră şi de la Garda de Coastă. Îţi mulţumesc foarte mult, dragă Cătălin, pentru invitaţia pe care mi-ai adresat-o şi pentru cooperarea extrem de intensivă pe care am avut-o în ultimii ani. Pentru că prin această cooperare din ultimii ani, am reuşit să ajungem la succese remarcabile pentru siguranţa cetăţenilor noştri", a spus ministrul austriac.

El a făcut referire şi la intrarea României în Schengen.

"Ultima mea vizită la Bucureşti, acum 3 ani de zile, a fost în aprilie 2023, iar discuţia de la acel moment a fost o discuţie de lucru care a avut loc în condiţii mult mai dificile decât cele de astăzi. Permiteţi-mi să vă reamintesc că acel moment nu a fost un veto împotriva României şi Bulgariei, nu a fost un veto al meu împotriva voastră, a fost un strigăt adresat comunităţii europene pe care l-a adresat Austria. La acel moment, Austria avea cel mai mare număr de migranţi şi cel mai mare număr de solicitanţi de azil din Europa. Mă bucur că sunt azi aici, pentru că între timp s-au schimbat foarte multe lucruri în Europa. În ultimii ani s-au întâmplat foarte multe lucruri pozitive pentru securitatea Europei, pentru siguranţa cetăţenilor noştri. Protecţia frontierelor europene s-a îmbunătăţit foarte mult, numărul lucrătorilor Frontex s-a dublat, sunt lucruri concrete care se întâmplă. Uniunea Europeană, Comisia Europeană au investit foarte mulţi bani atât în România, cât şi în Bulgaria, sunt lucruri care erau absolut necesare", a afirmat Gerhard Karner.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, împreună cu ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, au susţinut marţi, declaraţii de presă, în Portul Constanţa, având ca obiect siguranţa frontierei maritime a României şi a Uniunii Europene.

Declaraţiile au fost susţinute în contextul vizitei delegaţiei austriece cu ocazia exerciţiului integrat, planificat de structurile MAI şi partenerii instituţionali cu atribuţii în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi asigurării securităţii frontierelor externe.

Conform MAI, colaborarea strânsă dintre autorităţile din România, Bulgaria, Ungaria şi Austria a permis reducerea cu peste 80% a migraţiei ilegale la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Ministerul Afacerilor Interne a desfăşurat în perioada 2025-2026 aproximativ 2.800 de acţiuni punctuale de tip Blitz, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere.