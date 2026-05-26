Viceministrul Tomczyk a anunțat decizia americanilor în cadrul unui interviu acordat luni postului TVN24. Polonia achiziționează o mare parte din echipamente din străinătate și dorește ca producția de componente și serviciile conexe să se desfășoare pe teritoriul țării.

Recent, s-a anunțat, printre altele, că la Deblin va fi înființat un centru de reparații pentru motoarele tancurilor americane Abrams.

Eforturile de a ne permite să producem rachete Patriot pe plan intern sunt în curs de desfășurare de mult timp, subliniază Defense24. Washingtonul a fost, în general, reticent în a împărtăși astfel de capacități unice, dar atitudinea de astăzi ar putea fi diferită. Producția actuală a rachetei PAC-3 MSE (cea mai recentă versiune, care, conform rapoartelor neoficiale citate de Defense24, ar urma să fie produsă de Polonia) este de aproximativ 700 de unități pe an, potrivit rmf24.pl.

SUA doresc să crească această cifră la 2.000 până la sfârșitul anului 2030. Recent, stocurile americane au fost epuizate de factori precum războiul cu Iranul. Versiuni moderne ale rachetelor au fost trimise și în Ucraina, aliații (inclusiv Polonia) le achiziționează, iar SUA însăși doresc nu numai să-și refacă stocurile, ci și să le extindă. De aici provine dorința de a căuta un partener de producție.

„La început, americanii erau sceptici cu privire la capacitatea polonezilor de a produce rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot. (...) După vizita noastră (în SUA), cred că totul este posibil și am primit aprobarea preliminară din partea Departamentului de Stat pentru a produce rachete destinate sistemelor Patriot. Acestea ar urma să fie fabricate în cadrul industriei poloneze de apărare. Este vorba despre un consorțiu; dispunem de astfel de capacități în Polonia”, a declarat Tomczyk, potrivit sursei citate.

Germania încearcă, de asemenea, să localizeze aici producția rachetelor menționate mai sus.

Polonia operează deja două baterii Patriot și urmează să primească alte șase. Deși racheta PAC-3 MSE reprezintă cea mai modernă variantă disponibilă pentru acest sistem, există și versiuni mai vechi, precum și alternative produse de alte companii. În contextul unor posibile întârzieri la livrarea noilor rachete, armata poloneză analizează și alte soluții. Generalul Michal Marciniak, adjunct al șefului Agenției pentru Armament, declara la jumătatea lunii pentru Defence24 că a fost deja selectat un contractor pentru acest program.

Totodată, ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a afirmat că partea americană este „foarte interesată” de posibilitatea ca Polonia să producă rachete cu rază lungă de acțiune pentru sistemele HIMARS, precum și rachete Hellfire, utilizate inclusiv de elicopterele Apache.