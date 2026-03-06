Concertele vor putea fi văzute la Timișoara și București, spre sfârșitul lunii mai 2027.

Russell Crowe: ”Am vrut doar să vă anunț că eu și trupa mea INDOOR GARDEN PARTY vom susține câteva concerte în România în 2027”.

Prin acest mesaj video destinat fanilor din România, Russell Crowe a anunțat programul concertelor susținute la noi alături de trupa The Gentlemen Barbers.

Prima dată, actorul va ajunge la Timișoara, pe 26 mai 2027. Două zile mai târziu, va urca pe scena de la Sala Palatului din București. În orașul de pe Bega, spectacolul va avea loc în Parcul Rozelor.

Corespondent ProTV: ”Aceasta este scena pe care îndrăgitul actor urmează să urce. Parcul poate gazdui pana 8.000 de persoane, dintre care aproximativ 3.000 pe scaune, aici, în zona amfiteatrului”.

Prețul unui bilet la concertul lui Russell Crowe pornește de la 250 lei

Camelia Fetița, director Casa de Cultură Timișoara: ”Sunt convinsă că înseamnă foarte mult pentru Timișoara, fie și numai pentru numele lui Russell Crowe”.

Inițial, concertele erau programate pentru acest an, însă s-au amânat din cauza programului de filmări al actorului.

Nicoleta Ion, reprezentant organizator: ”Toți cei care și-au achiziționat biletele pentru concertele programate inițial în luna iulie a acestui an își pot păstra biletele și își păstrează valabilitatea. În jur de 1.000- 1.500 de bilete”.

Prețul unui bilet începe de la 250 de lei. De la noi, turneul - care îmbină mai multe genuri muzicale și inclusiv muzică de film - va ajunge la Sofia.