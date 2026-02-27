Chan-wook este primul coreean care va prezida juriul care va acorda prestigiosul premiu Palme d'Or. El a fost un obișnuit al festivalului de la Cannes de când „Old Boy” a câștigat Marele Premiu, sau premiul al doilea, în 2004.

A câștigat premiul juriului în 2009 pentru „Thirst” și premiul pentru cel mai bun regizor în 2022 pentru „Decision to Leave”.

„Inventivitatea, măiestria vizuală și înclinația lui Park Chan-wook de a surprinde multiplele impulsuri ale femeilor și bărbaților cu destine ciudate au oferit cinematografiei contemporane momente cu adevărat memorabile. Suntem încântați să sărbătorim imensul său talent și, mai larg, cinematografia unei țări profund angajate în punerea sub semnul întrebării a epocii noastre”, au transmis într-o declarație comună președinta festivalului, Iris Knobloch, și directorul Thierry Frémaux, potrivit Associated Press.

Chan-wook o urmează pe Juliette Binoche în funcția de președinte al juriului la Cannes, unde filmul „It Was Just an Accident” al lui Jafar Panahi a câștigat Palme d'Or în 2025.

Conaționalul lui Chan-wook, Bong Joon Ho, a câștigat Palme d'Or în 2019 pentru „Parasite”.

Cel mai recent film al lui Chan-wook, „No Other Choice”, o satiră sumbră despre un tată de familie șomer care decide să-și elimine concurența pentru un nou loc de muncă, a fost selecția Coreei pentru Oscar, dar nu a reușit să fie nominalizat.

Associated Press l-a numit unul dintre cele mai bune filme ale anului 2025.

Festivalul de Film de la Cannes 2026 se desfășoară în perioada 12-23 mai.