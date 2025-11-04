Emmanuelle Béart, invitată de onoare la „Les Films de Cannes à Bucarest”: „Visez să lucrez cu Cristian Mungiu”

Emmanuelle Béart, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Franța, a fost invitată de onoare, a Festivalului ''Les Films de Cannes à Bucarest'', un eveniment fondat în 2010 de regizorul Cristian Mungiu.

Nu este prima dată când ajunge la noi în ţară, dar este întâia oară după căderea regimului comunist.

Iar amintirea României anilor '80, prin ochii artistei, care avea 19 ani este una înfricoşătoare.



Emmanuelle Béart, actriță: ”Erau anii lui Ceaușescu, cu străzi și magazine goale. Era greu. Eu tocmai începusem această profesie și eram impresionată de acest oraș și de tensiunea apăsa asupra oamenilior”.

Andreea Esca: Erai șocată?

Emmanuelle Béart: ”Da, eram șocată. Erau oameni din echipă care dispăreau. Nu aveam cu adevărat voie să comunicăm cu românii. Când eram invitați undeva, trebuia să cerem o autorizație. Era cu adevărat complicat”.

Cu toate acestea când aude România se gândește la cu totul altceva.

Emmanuelle Béart: ”La Cioran pe care am adorat să-l citesc… Mă aduce cu gândul la Eugene Ionesco, pe mi-a plăcut să-l interpretez. Îmi amintește de Cristian Mungiu ”4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, Palme d`Or la Cannes, care este un regizor român absolut extraordinar...

Face parte dintre cele 2-3 persoane cu care visez să lucrez într-o zi”.

Prima sa întâlnire cu un platou de cinema a fost terifiantă.

Emmanuelle Béart: ”Mi se părea că aparatul de filmat era agresiv, pentru că el scurtează, nu poți să te ascunzi de el. El citește în ochi. Chiar și atunci când nu vrei să citească, el tot citește. Așadar, era ceva foarte intruziv. Iar eu spun mereu că am început să joc din întâmplare. Chiar am început din întâmplare, fără să merg la o școală de teatru. Și am continuat din dragoste”.

Urmărește interviul integral în VIDEO atașat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













