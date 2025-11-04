Emmanuelle Béart, invitată de onoare la „Les Films de Cannes à Bucarest”: „Visez să lucrez cu Cristian Mungiu”

Interviurile Stirileprotv.ro
04-11-2025 | 20:05
×
Codul embed a fost copiat

Emmanuelle Béart, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Franța, a fost invitată de onoare, a Festivalului ''Les Films de Cannes à Bucarest'', un eveniment fondat în 2010 de regizorul Cristian Mungiu.

autor
PRO TV

Nu este prima dată când ajunge la noi în ţară, dar este întâia oară după căderea regimului comunist.

Iar amintirea României anilor '80, prin ochii artistei, care avea 19 ani este una înfricoşătoare.


Emmanuelle Béart, actriță: ”Erau anii lui Ceaușescu, cu străzi și magazine goale. Era greu. Eu tocmai începusem această profesie și eram impresionată de acest oraș și de tensiunea apăsa asupra oamenilior”.

Andreea Esca: Erai șocată?

Citește și
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

Emmanuelle Béart: ”Da, eram șocată. Erau oameni din echipă care dispăreau. Nu aveam cu adevărat voie să comunicăm cu românii. Când eram invitați undeva, trebuia să cerem o autorizație. Era cu adevărat complicat”.

Cu toate acestea când aude România se gândește la cu totul altceva.

Emmanuelle Béart: ”La Cioran pe care am adorat să-l citesc… Mă aduce cu gândul la Eugene Ionesco, pe mi-a plăcut să-l interpretez. Îmi amintește de Cristian Mungiu ”4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, Palme d`Or la Cannes, care este un regizor român absolut extraordinar...

Face parte dintre cele 2-3 persoane cu care visez să lucrez într-o zi”.

Prima sa întâlnire cu un platou de cinema a fost terifiantă.

Emmanuelle Béart: ”Mi se părea că aparatul de filmat era agresiv, pentru că el scurtează, nu poți să te ascunzi de el. El citește în ochi. Chiar și atunci când nu vrei să citească, el tot citește. Așadar, era ceva foarte intruziv. Iar eu spun mereu că am început să joc din întâmplare. Chiar am început din întâmplare, fără să merg la o școală de teatru. Și am continuat din dragoste”.

Urmărește interviul integral în VIDEO atașat. 

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, interviu, actrita, Cristian Mungiu, Emmanuelle Béart,

Dată publicare: 04-11-2025 20:05

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze
Interviurile Stirileprotv.ro
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze

Poliția va sigila blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze de săptămâna trecută, pentru a permite colectarea de date suplimentare, dacă va fi nevoie, după încheierea cercetărilor la fața locului.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
Stiri Politice
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați. În plus, cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, dar tot există o portiță.

Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Stiri Sociale
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28