Fă-ți agenda de festival cu noi! Cristian Mungiu recomandă filme de neratat la Les Films de Cannes à Bucarest

PARTENERIAT. De 16 ani aducem, prin Les Films de Cannes à Bucarest, filmele care au impresionat pe Croazetă, acelea care te fac să gândești, să simți și, uneori, să-ți schimbi felul în care privești lumea.

Anul acesta, selecția este una dintre cele mai bogate de până acum: de la câștigătorul Palme d’Or sau Grand Prix, până la filme care au avut premiera la Cannes, plus o serie extraordinară de titluri de la Veneția, filme românești în avanpremieră, titluri așteptate de public și care nu vor intra neapărat în cinematografe.

Spectatorii vor vedea în premieră filmele din festival într-o săptămână și ceva, exact cum le vede și juriul de la Cannes. În plus, filmele care, în februarie 2026, vor fi pe lista Oscarurilor se văd acum, la Les Films de Cannes à Bucarest. Iată câteva titluri care merită atenția publicului în zilele următoare:

Sirāt, regizat de Oliver Laxe, a obținut Premiul Juriului și este un film despre o călătorie în căutarea unei fiice pierdute, care se transformă subtil într-o incursiune în lumea interioară a personajelor. Titlul filmului, sirāt, înseamnă „drum”, „direcție”, iar regizorul a reușit să impresioneze cu această călătorie inițiatică între tradiție și modernitate, între rădăcini și libertate. Sirāt este filmul preferat al lui Carlos Reygadas de anul acesta de la Cannes. Carlos Reygadas este un regizor mexican excentric și interesant, de urmărit.

Eagles of the Republic este ultima parte dintr-o trilogie politică și are în spate o poveste tensionată, legată de o întâmplare reală din viața regizorului Tarik Saleh. A trecut un deceniu de când el a fost nevoit să părăsească Egiptul în grabă, chiar în momentul în care se pregătea să filmeze o dramă despre corupția poliției – The Nile Hilton Incident –, care este și primul film din trilogia sa. În Eagles of the Republic, Tarik Saleh realizează un portret impresionant al curajului și idealurilor, explorând tensiunile dintre libertate și datorie. O experiență cinematografică intensă, care te va face să te întrebi: ce ai fi dispus să sacrifici pentru principii?

La petite dernière este o coproducție Franța-Germania, regizată de Hafsia Herzi, și are în centrul poveștii o adolescentă de 17 ani. Nadia Melitti, care o interpretează pe Fatima, a fost răsplătită pentru acest rol cu premiul pentru cea mai bună actriță. Adolescenta își caută cu precauție drumul în viață; dilema ei este legată de întrebarea: cum poate cineva să rămână fidel sieși atunci când pare imposibil să împace diferite părți ale identității sale?

Frații Tarzan și Arab Nasser plasează acțiunea filmului lor, Once Upon in Gaza, în 2007, și încearcă să o lege de contextul politic actual, exprimând acest lucru într-un mod direct și sonor. Povestea autoreflexivă și fragmentată — despre folosirea imaginilor cinematografice ca mijloc de a declanșa o revoluție — este îmbibată de momente de umor negru și situații cinematografice tipice pentru frații Nasser.

I Only Rest in the Storm este o narațiune amplă, care cere răbdare și atenție. În film se regăsesc mai multe povești, care variază de la momente amuzante la altele excesiv de dramatice. Fiecare dintre aceste povești funcționează ca o mică vinietă de sine stătătoare, ca o înșiruire de scurtmetraje. Regizorul Pedro Pinho nu caută răspunsuri ușoare, ci îi provoacă pe spectatori să își confrunte propriile prejudecăți.

Vă așteptăm la festival!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













