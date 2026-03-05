Noul sezon TĂTUȚU’ începe joi seară: „Astăzi poate să fie o zi importantă, o lovitură urâtă pentru Măcelaru”

Acțiunea va fi mai intensă ca oricând, trădarea se va afla la orice pas, iar dorința arzătoare de răzbunare îi va transforma chiar și pe cei mai inocenți în adversari de temut.

Brigada comisarului Costoiu îl va urmări în continuare îndeaproape pe Tătuțu’, profitând de orice ocazie pentru a-l prinde. „Dacă nu facem gafe mari, cum e obiceiul casei, astăzi poate să fie o zi importantă, o lovitură urâtă pentru Măcelaru”, îi va pune în temă Costoiu pe polițiștii din echipa sa. Dar, nici forțele legii nu sunt imune la trădare, iar comisarul va trebui să fie mai atent ca oricând la oamenii pe care se bazează în anchetele sale, deoarece inamicul poate fi mai aproape decât se așteaptă.

Pentru că în lumea lor loialitatea se plătește, Bebe îl va ademeni pe omul lui din interiorul poliției, Cocoș, cu o sumă mare de bani, în schimbul unui gest care ar putea schimba definitiv echilibrul dintre Măcelaru și poliție. Însă, Cocoș va riposta: „Văd că la voi totul se cumpără cu bani. Uite că sunt lucruri pe lumea asta care nu se pot cumpăra cu bani. Eu am o viață, o familie, nu arunc totul în aer pentru o geantă cu bani. Sunt și alte lucruri care contează în viață”.