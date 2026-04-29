Conform actului normativ, ajutoarele de urgenţă vor fi acordate astfel:

➔30.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în integralitate;

➔25.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie mai mare de 75%, inclusiv, dar nu distrusă integral;

➔15.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie mai mică de 75%;

În situaţia în care locuinţele persoanelor care au primit ajutorul în sumă de 25.000 lei sau 15.000 lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, persoanele primesc diferenţa de sumă până la valoarea de 30.000 lei.

”Comunitatea din Rucăreni trece printr-un moment extrem de dificil, iar datoria noastră este să intervenim rapid, cu măsuri concrete. Prin aceste ajutoare de urgenţă, sprijinim fiecare familie lovită de incendiu şi asigurăm resursele pentru ca cei afectaţi să îşi poată reconstrui locuinţele şi viaţa de zi cu zi”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru.

Oficialii ministerului precizează că stabilirea sumelor individuale se va face pe baza borderourilor întocmite de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. Documentele vor fi avizate de primarul localităţii afectate şi de prefectul judeţului Vrancea.

Ajutoarele vor fi achitate în numerar direct titularului sau prin virament bancar, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere privind opţiunea de plată.

Finanţarea va fi asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale pe anul 2026, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Dezastrul din comuna Soveja

32 de locuințe au ars duminică în comuna Soveja, din județul Vrancea. Incendiul a pornit de la o casă, însă vântul puternic a alimentat focul și l-a purtat în tot satul.

Deși misiunea pompierilor a durat 10 ore, din locuințele bieților oameni nu a mai rămas nimic. Scânteile au fost purtate până la 500 de metri distanță, conform pompierilor, care au venit de la Focșani, Buzău, Brașov și Covasna cu 15 mașini în total.

Incendiul a pornit din curtea unei bătrâne, în jurul orei 9 și jumătate. În câteva zeci de minute, pompierii care au intervenit cu două autospeciale au cerut suplimentarea forțelor.