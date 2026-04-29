Atunci când utilizatorii stau prea mult pe social-media pe ecran apare o pisică mare, portocalie, care blochează accesul la site-ul folosit. Extensia, numită Cat Gatekeeper, este disponibilă gratuit în Chrome Web Store, potrivit Yahoo News.

Cum funcționează

Utilizatorii pot seta limite pentru utilizarea rețelelor sociale, cu o valoare implicită de 60 de minute, precum și durata pauzelor, setată implicit la 5 minute. Odată ce limita este atinsă, pisica portocalie apare pe ecran, se întinde și împiedică accesul la site până când pauza se încheie.

Timpul este contorizat doar dacă o aplicație de social media este activă, iar dacă este deschis un alt tab sau o altă aplicație, cronometrul se resetează.

În descrierea extensiei din Chrome Web Store, dezvoltatorii spun că aceasta este destinată persoanelor care „deschid rețelele sociale fără să gândească… își dau seama brusc că a trecut o oră, iar voința nu mai este suficientă”.

Cercetătorii au semnalat o creștere a anxietății colective și a utilizării compulsive a telefonului, iar petrecerea timpului în natură este considerată esențială pentru a combate efectele negative ale utilizării excesive a ecranelor.

Deși rezultatele pot varia de la o persoană la alta, dezvoltatori precum ZOKUZOKU își propun să aibă un impact pozitiv asupra utilizatorilor, reducând timpul petrecut pe rețelele sociale.

Utilizatorii de pe platforma X și-au exprimat opiniile despre astfel de instrumente de gestionare a timpului.

„Ei bine, dezvoltatorii japonezi continuă să creeze singurul software care pare făcut de cineva cu suflet”, a scris cineva.

Un alt utilizator a remarcat și beneficiul suplimentar al pauzei de la social media care implică o pisică:

„Partea amuzantă este că, de fapt, e bine pentru nivelul de cortizol să scadă dacă vezi o pisică sau un videoclip cu pisici, deci e o idee foarte inteligentă”.