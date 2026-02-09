Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle, relatează Reuters.

Pe arena din Santa Clara, California, Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târziu, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce Sam Darnold a conectat cu AJ Barner pentru un touchdown.

Seattle, care era considerată o echipă cu şanse mici în presezon, a primit mingea la începutul meciului şi a realizat un drive de opt jocuri care a dus la un field goal de 33 de yarzi de la Myers pentru primul punct al meciului.

Myers a dublat avantajul echipei Seattle în al doilea sfert de la 39 de yarzi şi a marcat de la 41 de yarzi în ultimele secunde ale primei reprize, în timpul căreia echipa Patriots a ratat toate cele cinci posesiuni.

O greşeală costisitoare a lui Maye la sfârşitul celui de-al treilea sfert a dus la un touchdown de 16 yarzi al lui Barner cinci faze mai târziu.

Dar Patriots, care nu au avut niciun snap în interiorul liniei de 43 de yarzi a Seattle-ului pe tot parcursul meciului, au răspuns imediat cu un drive de touchdown, Maye conectându-se cu Mack Hollins într-o fază de 35 de yarzi, reducând avantajul Seattle-ului cu puţin peste 12 minute înainte de final.

După ce au fost blocaţi la linia de 4 yarzi de un punt de 55 de yarzi al australianului Michael Dickson, acţiunea Patriots s-a încheiat brusc când o pasă a lui Maye destinată lui Kyle Williams a fost interceptată de Julian Love, ducând la un alt field goal al lui Myers şi la un avantaj de 22-7 pentru Seattle.

Seahawks au pus apoi capăt meciului cu un strip sack asupra lui Maye, în urma căruia Uchenna Nwosu a recuperat mingea pierdută şi a returnat-o 44 de yarzi pentru a marca.

Maye a conectat cu Rhamondre Stevenson pentru un touchdown târziu, aducând New England la 16 puncte, dar Patriots nu au reuşit să recupereze lovitura de onside care a urmat, iar Seattle a obţinut victoria.