Sunt vizați fermierii, transportatorii și marii consumatori. Însă, fiecare stat membru trebuie să găsească banii necesari din propriul buget.

Comisia Europeană spune că această schimbare este necesară după ce războiul din Orientul Mijlociu a adăugat, în doar două luni, peste 27 de miliarde de euro la factura Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili. Practic, Uniunea pierde aproape 500 de milioane de euro pe zi, fără să primească energie în plus.

De aceea, Comisia relaxează temporar regulile pentru ajutoarele de stat. Guvernele vor putea sprijini mai ușor companiile afectate de scumpiri, dar cu respectarea unor limite comune, pentru a evita concurența neloială între statele membre.

Vizate sunt în primul rând agricultura, pescuitul și transporturile. Fermierii, de exemplu, sunt loviți de două ori: plătesc mai mult pentru combustibilul folosit la utilaje și tractoare, dar și pentru îngrășăminte. Transportatorii și pescarii depind, la rândul lor, de combustibili pentru care nu au, pe termen scurt, alternative reale.

Statele membre vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare provocate de scumpirea combustibilului și, în cazul agriculturii, și al îngrășămintelor. Va exista și o variantă simplificată pentru firme mici, fermieri, pescari sau transportatori, prin care fiecare beneficiar poate primi cel mult 50.000 de euro.

Sprijinul se aplică și industriilor cu un consum mare de energie. Pentru acestea, ajutorul pentru costul electricității poate crește până la 70% din consumul eligibil și poate acoperi până la jumătate din consumul total al beneficiarului. În această perioadă temporară, companiile nu vor fi obligate să își crească suplimentar eforturile de decarbonizare. Dar, fiecare stat trebuie să găsească finanțarea în propriul buget. Cadrul este temporar și va fi valabil până pe 31 decembrie.