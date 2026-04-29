„Am aprobat toate detaliile la nivelul instituțiilor statului. În acest moment, expertiza noastră de securitate și armamentul testat în războiul modern prezintă interes pentru toți partenerii capabili să asigure un nivel real de protecție pentru statalitatea lor și pentru viețile cetățenilor lor”, a declarat Zelenski, conform Politico.

Până acum, liderul ucrainean limitase cooperarea în domeniul apărării cu alte state la oferirea experienței de luptă a Ucrainei, ca instrument diplomatic. Kievul se temea că un export necontrolat ar putea duce la pierderea tehnologiilor și a avantajului strategic.

Deși guvernul a ridicat interdicția exporturilor de armament în septembrie anul trecut, aceste livrări au rămas puternic restricționate. Zelenski a criticat chiar unii producători din industria de apărare care au încheiat acorduri directe cu alte state. Luna trecută, el afirma că știe despre aproximativ zece fabrici construite în diverse părți ale lumii „pe la spatele statului”.

Anunțul de marți stabilește procedurile oficiale prin care exporturile de armament ucrainean devin realitate.

Zelenski a precizat că Kiev le-a propus partenerilor „o formă specială de cooperare”, prin care Ucraina ar livra surplus de drone și alte arme, precum și expertiză de război, în schimbul deschiderii unor fabrici de armament ucrainean în țările partenere, transferului de software și integrării cu sistemele de armament ucrainene. El a descris acest model drept „acorduri pentru drone”.

Potrivit noilor reguli, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei va coordona procesele de export și va verifica mai întâi dacă necesarul forțelor de apărare și securitate ale țării este acoperit.

La export va fi permisă doar producția excedentară, adică armamentul pe care producătorii îl pot realiza peste comenzile statului ucrainean.

Statele interesate vor trebui mai întâi să stabilească un cadru de cooperare în domeniul securității cu Ucraina, pe baza reciprocității, prin acorduri de apărare. Ulterior, achizițiile vor continua prin instituțiile statului și prin producători.