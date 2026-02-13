Fie că plănuiești o seară romantică în doi, o întâlnire relaxată acasă sau pur și simplu vrei să te răsfeți cu o poveste emoționantă, maratonul de filme rămâne una dintre cele mai simple și plăcute idei.

Pe VOYO găsești o mulțime de producții care surprind iubirea în toate formele ei — de la comedii romantice și povești clasice care te fac să visezi, până la drame intense sau filme românești sensibile. Indiferent dacă preferi titluri internaționale sau producții autohtone, VOYO oferă opțiuni pentru toate gusturile și toate stările.

Am pregătit un top special de Valentine’s Day: cinci filme romantice în limba engleză și cinci filme românești care merită văzute sau revăzute. Sunt povești despre începuturi, despărțiri, regăsiri și despre acele momente mici care fac diferența într-o relație — numai bune pentru o seară dedicată iubirii.

Top cinci filme de dragoste în engleză, pe VOYO

Logodiți din întâmplare (2016)

După un eșec în cariera de actriță, Clarissa se întoarce acasă pentru a participa la nunta unei prietene. Vrea să își impresioneze fostele prietene și să le arate că a reușit în viață, Clarissa le spune că se întâlnește cu faimosul actor Chas Hunter. Când vestea despre presupusa lor relație ajunge în presă, speculațiile încep să se înmulțească. La scurt timp, Chas află și el despre minciuna Clarissei și, pentru a scăpa de scandalul mediatic, decide să o însoțească la nuntă. Așa începe o serie de evenimente neprevăzute, care îi vor aduce pe cei doi mai aproape, iar adevărata legătură dintre ei se dezvoltă pe măsură ce fac față presiunii publice.

Cinci ani mai târziu (2024)

O întâlnire întâmplătoare pe un peron de tren îl determină pe un fotograf să posteze un anunț de „întâlnire ratată”, însă nu primește niciun răspuns. Cinci ani mai târziu, soarta îi reunește în drum spre o nuntă — nunta ei. O poveste emoționantă despre sincronizare, iubire și a doua șansă.

Legea atracției (2021)

O tânără avocată își pune viitorul în joc pentru a câștiga un caz important, dar se îndrăgostește de bărbatul care lucrează de partea opusă. Când dragostea și carierele se ciocnesc, va reuși ea să echilibreze totul?

Îndrăgostiți la Roma (2019)

Un remake al filmului „Vacanță la Roma” urmează să fie filmat în Roma, iar o femeie necunoscută este aleasă pentru rolul principal. Odată ajunsă în oraș, ea îl întâlnește pe un bărbat care este reporter, hamal, chelner și romancier aspirant, iar acesta obține povestea exclusivă despre ea.

Pasiunea schimbă ringul (2023)

Rowan, o dansatoare aspirantă (Katrina Norman), rămâne fără partener cu doar câteva zile înainte de o competiție importantă și are nevoie de ajutor pentru a câștiga premiul ce o va ajuta să‑și deschidă propriul studio de dans. Când îl întâlnește pe Walt, un boxer fără experiență în dans (Brock Yurich), cei doi formează o echipă neobișnuită ce trebuie să îmbine ritmul și tehnica pentru a face față provocării și, poate, să descopere sentimente neașteptate pe parcurs.

Top cinci filme de dragoste în română, pe VOYO

Dragoste pe muchie de cuțit (2023)

Două familii rivale, proprietare de restaurante, se află în conflict de-o viață din cauza rețetelor tradiționale. În mijlocul acestei rivalități, Marina și Ducu, copiii celor două familii, se reîntâlnesc după mulți ani. Ducu se dă drept bucătar pentru a petrece timp cu Marina și a-i câștiga inima, în timp ce luptele dintre familii continuă să le amenințe iubirea.

Duel în trei (2025)

Duel în trei este o comedie romantică de epocă regizată de Iura Luncașu, inspirată din piesa „Ursul” de A.P. Cehov. Povestea urmărește rivalitatea dintre doi bărbați pentru inima unei văduve, într-un sat din Transilvania anilor 1920.

O vară foarte instabilă (2013)

O vară tulbure devine fundalul unei răsturnări erotice care atrage patru personaje într-un joc al ficțiunii. Însă a te juca de-a ficțiunea nu este un joc lipsit de consecințe.

Parking (2019)

Adrian este un scriitor român sărac care încearcă să reușească în Spania, confruntându-se cu prejudecățile care îl vizează, dar pe care le manifestă și el la rândul său. Romantic declarat, dar cu un temperament vulcanic, își împarte timpul între a-și așterne frustrările la tastatură și a încerca să o cucerească pe Maria, o muziciană spaniolă visătoare, dar cu un destin incert.

Timing (2024)

Ștefan Radu, Teodora Colț și Irina Artenii aduc la viață emoții intense și alegeri ce pot schimba totul. Un film despre dragoste, regrete și curajul de a-ți înfrunta propriul destin, în ritmul unei coloane sonore care îți pătrunde direct în suflet. Timing te provoacă să reflectezi asupra momentelor care definesc viața și asupra timpului care ne modelează pe fiecare.

Vineri 3 (2024)

Trei povești, fiecare cu propriile provocări! Un bărbat vrea să salveze o relație care se destramă, un grup de prieteni se reunește după mult timp, dar legăturile dintre ei nu mai sunt aceleași, iar un cuplu încearcă să înțeleagă dacă mai au un viitor împreună. Totul se schimbă într-o seară, într-un restaurant din Cluj, când aceste destine se întâlnesc fără să se aștepte. În acel moment, fiecare personaj este forțat să înfrunte propriile temeri și să facă față realității.

